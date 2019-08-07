Зеленський закликав Туреччину долучитися до відновлення Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав турецьку сторону долучитися до відновлення інфраструктури на Донбасі. Про це він сказав під час брифінгу в Туреччині, передає кореспондент УНН.
“Я також, запросив турецьку сторону долучитися до відновлення інфраструктурних об’єктів на сході України. Очікуємо на активну участь з турецької сторони у міжнародному форумі з відновлення Донбасу, який ми плануємо провести вже восени в Маріуполі”, — сказав Зеленський.
Також, Зеленський впевнений, що спільними зусиллями вони разом з Туреччиною зможуть змінити ситуацію у Чорноморському регіоні та Криму на свій бік.
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Нагадаємо, Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували морпіхів, які загинули на Донбасі.