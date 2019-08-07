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Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували морпіхів, які загинули на Донбасі

Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували морпіхів, які загинули на Донбасі

Київ • УНН

 • 12453 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу із Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять 4 загиблих військови на Донбасі, передає кореспондент УНН.

“Я думаю ви всі будете не проти, вчора четверо наших військових хлопців, молодих людей, всі молодші за мене, які вчора не повернулися живі, вони загинули, я думаю, що було б справедливо, якщо ми зараз вшанували хвилиною мовчання наших загиблих”, — сказав Зеленський.

Присутні на брифінгу вшанували хвилиною мовчання українських морпіхів.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, що відбувся 6 серпня, загинуло четверо українських морпіхів. Двоє з них — з Чернігівської області.

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