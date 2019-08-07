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Оприлюднені імена та фото загиблих на Донбасі військових

Оприлюднені імена та фото загиблих на Донбасі військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, що відбувся 6 серпня, загинуло четверо українських морпіхів. Двоє з них – з Чернігівської області, передає УНН з посиланням на заяву Чернігівського обласного військового комісаріату.

Так, згідно з оприлюдненою інформацією, одним із загиблих був старший матрос Олександр Шарко, помічник гранатометника, 1988 року народження, інший - матрос Владислав Рак, гранатометник 1998 року народження.

Крім того, відомо, що двома іншими загиблими на Донбасі військовими були також морпіхи - Сергій Шандра 1995 року народження та Василь Курдов 1999 року народження.

За інформацією Мілітарного порталу, бійці належали до десантно-штурмової роти 1 окремого батальйону морської піхоти.

Водночас засновник проекту "Книга пам'яті" Оксана Трапезун на своїй сторінці у Facebook оприлюднила світлини героїв.

Як повідомляв УНН, 6 серпня зоні ООС загинули четверо українських військових.

За інформацією начальника Генерального штабу — Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, постріл ворог зробив із гранатомета, до якого була прикручена міна 82-мм міномету, що влучила в окоп, де військові ЗСУ проводили інженерне обладнання своїх позицій. 

Як повідомляв УНН, Глава держави Володимир Зеленський, коментуючи загибель 4 українських військових на Донбасі, заявив, що закликав лідерів країн-учасниць нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

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