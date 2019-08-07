Обнародованы имена и фото погибших на Донбассе военных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Вследствие вражеского обстрела на Донбассе, который состоялся 6 августа, погибли четыре украинских морпехов. Двое из них - из Черниговской области, передает УНН со ссылкой на заявление Черниговского областного военного комиссариата.
Так, согласно обнародованной информации, одним из погибших был старший матрос Александр Шарко, помощник гранатометчика, 1988 года рождения, другой - матрос Владислав Рак, гранатометчик 1998 года рождения.
Кроме того, известно, что двумя другими погибшими на Донбассе военными были также морпехи - Сергей Шандра 1995 года рождения и Василий Курдов 1999 года рождения.
По информации Милитарного портала, бойцы принадлежали к десантно-штурмовой роте 1 отдельного батальона морской пехоты.
В то же время основатель проекта "Книга памяти" Оксана Трапезун на своей странице в Facebook опубликовала фотографии героев.
Как сообщал УНН, 6 августа зоне ООС погибли четверо украинских военных.
По информации начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, выстрел враг произвел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала в окоп, где военные ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций.
Как сообщал УНН, Глава государства Владимир Зеленский, комментируя гибель 4 украинских военных на Донбассе, заявил, что призвал лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.