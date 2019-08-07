Обнародованы имена и фото погибших на Донбассе военных

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 101170 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 101966 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130828 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140764 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128167 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129108 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130967 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153227 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151182 просмотра

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Обнародованы имена и фото погибших на Донбассе военных

Обнародованы имена и фото погибших на Донбассе военных

Киев  •  УНН

 • 55605 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Вследствие вражеского обстрела на Донбассе, который состоялся 6 августа, погибли четыре украинских морпехов. Двое из них - из Черниговской области, передает УНН со ссылкой на заявление Черниговского областного военного комиссариата.

Так, согласно обнародованной информации, одним из погибших был старший матрос Александр Шарко, помощник гранатометчика, 1988 года рождения, другой - матрос Владислав Рак, гранатометчик 1998 года рождения.

Кроме того, известно, что двумя другими погибшими на Донбассе военными были также морпехи - Сергей Шандра 1995 года рождения и Василий Курдов 1999 года рождения.

По информации Милитарного портала, бойцы принадлежали к десантно-штурмовой роте 1 отдельного батальона морской пехоты.

В то же время основатель проекта "Книга памяти" Оксана Трапезун на своей странице в Facebook опубликовала фотографии героев.

Как сообщал УНН, 6 августа зоне ООС погибли четверо украинских военных.

По информации начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, выстрел враг произвел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала в окоп, где военные ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций.

Как сообщал УНН, Глава государства Владимир Зеленский, комментируя гибель 4 украинских военных на Донбассе, заявил, что призвал лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.

Украинские Национальные Новости

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