Зеленский и Эрдоган минутой молчания почтили морпехов, погибших на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре предложил почтить минутой молчания память 4 погибших военных на Донбассе, передает корреспондент УНН.
"Я думаю вы все будете не против, вчера четверо наших военных ребят, молодых людей, все моложе меня, которые вчера не вернулись живыми, они погибли, я думаю, что было бы справедливо, если мы сейчас почтили минутой молчания наших погибших", - сказал Зеленский.
Присутствующие на брифинге почтили минутой молчания украинских морпехов.
Напомним, в результате вражеского обстрела на Донбассе, который состоялся 6 августа, погибли четверо украинских морпехов. Двое из них - из Черниговской области.