Зеленский и Эрдоган минутой молчания почтили морпехов, погибших на Донбассе

"Я думаю вы все будете не против, вчера четверо наших военных ребят, молодых людей, все моложе меня, которые вчера не вернулись живыми, они погибли, я думаю, что было бы справедливо, если мы сейчас почтили минутой молчания наших погибших", - сказал Зеленский.

Присутствующие на брифинге почтили минутой молчания украинских морпехов.

Напомним, в результате вражеского обстрела на Донбассе, который состоялся 6 августа, погибли четверо украинских морпехов. Двое из них - из Черниговской области.