Зеленський закликав Туреччину піднімати питання звільнення бранців Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Росії та в окупованому Криму незаконно утримується понад 100 в’язнів. Просимо, щоби Туреччина й надалі піднімала питання щодо їхнього звільнення. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Туреччині із Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, передає кореспондент УНН.
"У Росії та в окупованому Криму незаконно утримується понад 100 в’язнів. Просимо, щоби Туреччина й надалі піднімала питання щодо їхнього звільнення. В інтересах усіх країн Причорномор‘я також важливо добиватися звільнення українських моряків", - зазначив Зеленський.
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Він також додав, що говорив з Ердоганом говорили про загрози триваючої мілітаризації в окупованому Криму.
"Про порушення прав людини на півострові та переслідування кримськотатарського народу. Крим – це Україна. Ми разом знайдемо шлях, який змусить Росію поважати міжнародне право, повернути мир та стабільність у регіон", - додав Президент України.
Нагадаємо, силовики в Криму з початку року здійснили 200 арештів, 138 з яких - у відношенні представників корінного народу.