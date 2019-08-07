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Зеленський закликав Туреччину піднімати питання звільнення бранців Кремля

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Росії та в окупованому Криму незаконно утримується понад 100 в’язнів. Просимо, щоби Туреччина й надалі піднімала питання щодо їхнього звільнення. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Туреччині із Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, передає кореспондент УНН.

"У Росії та в окупованому Криму незаконно утримується понад 100 в’язнів. Просимо, щоби Туреччина й надалі піднімала питання щодо їхнього звільнення. В інтересах усіх країн Причорномор‘я також важливо добиватися звільнення українських моряків", - зазначив Зеленський.

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Він також додав, що говорив з Ердоганом говорили про загрози триваючої мілітаризації в окупованому Криму.

"Про порушення прав людини на півострові та переслідування кримськотатарського народу. Крим – це Україна. Ми разом знайдемо шлях, який змусить Росію поважати міжнародне право, повернути мир та стабільність у регіон", - додав Президент України.

Нагадаємо, силовики в Криму з початку року здійснили 200 арештів, 138 з яких - у відношенні представників корінного народу.

Українські Національні Новини

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