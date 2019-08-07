Зеленський упевнений, що Крим повернеться до України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Настане день, коли Крим обов’язково повернеться до України. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Туреччині, передає кореспондент УНН.
“Я точно знаю — настане день, коли Крим обов’язково повернеться до України, і роз’єднані кримськотатарські родини зберуться за одним столом, і пісня „Ey güzel Qırım“ буде лунати як давній спогад про усі тяжкі випробування, що випали на долю вашого народу, і надалі в його історії будуть тільки щасливі світанки”, — сказав Президент.
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Він також подякував українській та кримськотатарській діаспорі за солідарність з Україною та її підтримку.
Раніше у Зеленського заявили, що підтримують кримськотатарську автономію в Криму.