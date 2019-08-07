Зеленский уверен, что Крым вернется в Украину

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 20091 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 107219 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105566 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134166 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143041 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129322 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129928 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131173 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153308 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Зеленский уверен, что Крым вернется в Украину

Зеленский уверен, что Крым вернется в Украину

Киев  •  УНН

 • 9574 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Наступит день, когда Крым обязательно вернется в Украину. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Турции, передает корреспондент УНН.

"Я точно знаю - наступит день, когда Крым обязательно вернется в Украину, и разобщенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом, и песня "Ey güzel Qırım" будет звучать как давнее воспоминание о всех тяжких испытаниях, выпавших на долю вашего народа, и в дальнейшем в его истории будут только счастливые рассветы", - сказал Президент.

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Он также поблагодарил украинскую и крымскотатарскую диаспоры за солидарность с Украиной и ее поддержку.

Ранее у Зеленского заявили, что поддерживают крымскотатарскую автономию в Крыму.

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