Зеленский уверен, что Крым вернется в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Наступит день, когда Крым обязательно вернется в Украину. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Турции, передает корреспондент УНН.
"Я точно знаю - наступит день, когда Крым обязательно вернется в Украину, и разобщенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом, и песня "Ey güzel Qırım" будет звучать как давнее воспоминание о всех тяжких испытаниях, выпавших на долю вашего народа, и в дальнейшем в его истории будут только счастливые рассветы", - сказал Президент.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс - советник Президента
Он также поблагодарил украинскую и крымскотатарскую диаспоры за солидарность с Украиной и ее поддержку.
Ранее у Зеленского заявили, что поддерживают крымскотатарскую автономию в Крыму.