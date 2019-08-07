Зеленский призвал Турцию поднимать вопрос освобождения узников Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В России и в оккупированном Крыму незаконно содержится более 100 заключенных. Просим, чтобы Турция и в дальнейшем поднимала вопрос об их освобождении. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Турции с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент УНН.
"В России и в оккупированном Крыму незаконно содержится более 100 заключенных. Просим, чтобы Турция и в дальнейшем поднимала вопрос об их освобождении. В интересах всех стран Причерноморья также важно добиваться освобождения украинских моряков", - отметил Зеленский.
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Он также добавил, что говорил с Эрдоганом об угрозах продолжающейся милитаризации в оккупированном Крыму.
"О нарушении прав человека на полуострове и преследовании крымскотатарского народа. Крым - это Украина. Мы вместе найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернуть мир и стабильность в регион", - добавил Президент Украины.
Напомним, силовики в Крыму с начала года совершили 200 арестов, 138 из которых - в отношении представителей коренного народа.