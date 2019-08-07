Зеленский призвал Турцию присоединиться к восстановлению Донбасса

“Я также пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктурных объектов на востоке Украины. Ожидаем активное участие от турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести уже осенью в Мариуполе”, — сказал Зеленский.

Также, Зеленский уверен, что совместными усилиями они вместе с Турцией смогут изменить ситуацию в Черноморском регионе и Крыму на свою сторону.

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Напомним, Зеленский и Эрдоган минутой молчания почтили морпехов, погибших на Донбассе.