Зеленский призвал Турцию присоединиться к восстановлению Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал турецкую сторону присоединиться к восстановлению инфраструктуры на Донбассе. Об этом он сказал во время брифинга в Турции, передает корреспондент УНН.
“Я также пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктурных объектов на востоке Украины. Ожидаем активное участие от турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести уже осенью в Мариуполе”, — сказал Зеленский.
Также, Зеленский уверен, что совместными усилиями они вместе с Турцией смогут изменить ситуацию в Черноморском регионе и Крыму на свою сторону.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский призвал Турцию поднимать вопрос освобождения пленников Кремля
Напомним, Зеленский и Эрдоган минутой молчания почтили морпехов, погибших на Донбассе.