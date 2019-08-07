Зеленський домовився про розширення торговельно-економічної співпраці з Туреччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський домовився про подальше розширення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці з Туреччиною. Про це він сказав під час брифінгу в Туреччині, передає кореспондент УНН.
“Ми домовилися про подальше розширення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, обсяги нашої двохсторонньої торгівлі у 2018 році склали понад 4 млрд доларів. Я впевнений, що це далеко не межа...”, — сказав Зеленський.
Також, Зеленський відзначив активну співпрацю з Туреччиною.
“До кінця року ми проведемо у Києві восьме засідання стратегічної ради високого рівня”, — додав Зеленський.
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Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У розмові йшлося про транзит газу, Донбас та інвестиції.