Зеленский договорился о расширении торгово-экономического сотрудничества с Турцией
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский договорился о дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Турцией. Об этом он сказал во время брифинга в Турции, передает корреспондент УНН.
“Мы договорились о дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, объемы нашей двусторонней торговли в 2018 году составили более 4 млрд долларов. Я уверен, что это далеко не предел...”, — сказал Зеленский.
Также, Зеленский отметил активное сотрудничество с Турцией.
“До конца года мы проведем в Киеве восьмое заседание стратегического совета высокого уровня”, — добавил Зеленский.
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Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В разговоре речь шла о транзите газа, Донбасс и инвестициях.