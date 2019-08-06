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Зеленський врегулював питання сонячних електростанцій домогосподарств

Зеленський врегулював питання сонячних електростанцій домогосподарств

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України від 11.07.2019 №2755-VIII (законопроект №10357) щодо врегулювання питання генерації електроенергії сонячними станціями приватних домогосподарств (СЕСд). Про це зазначено на офіційному порталі ВР, передає УНН.

“Повернуто з підписом від Президента”, — зазначено на сторінці.

У Держенергоефективності прокоментували підписання документу і відзначили низку переваг.

Тож, завдяки цьому Закону:

— домогосподарство може розміщувати СЕСд до 30 кВт як на даху, так і на землі;

— вирішено питання встановлення відповідно до курсу євро “зеленого” тарифу СЕСд, розташованих на земельних ділянках, які було введено в експлуатацію до набрання чинності Законом України № 2712;

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наразі в Україні 7,5 тис. родин встановили сонячні електростанції

— врегульовано рівень “зеленого” тарифу для об’єктів відновлюваної енергетики потужністю до 150 кВт.

“Нагадаю, що за останні 5 років в Україні майже 12 тис. сімей встановили та використовують СЕС загальною потужністю близько 280 МВт. Це понад 240 млн євро інвестицій в енергонезалежність родин”, — прокоментував голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Таким чином, як відзначили у Держенергоефективності, законодавство дозволяє повернути інвестиції у вкладені проекти, а власники СЕСд виробляють “чисту” енергію для своїх потреб та дбають про навколишнє середовище.

Як повідомляв УНН, ВР підтримала закон щодо домашніх сонячних електростанцій.

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