Наразі в Україні 7,5 тис. родин встановили сонячні електростанції

За даними відомства, ці 7,5 тис. українських родин і домогосподарства інвестували у такі СЕС близько 151 млн євро.

Важливо, що більше половини усіх СЕС – майже 4500 - впроваджено у 2018 році. Це більш ніж у 2 рази вище за показник 2017 року (1901 родина).

Крім того, в Держенергоефективності уточнили, що найбільше сонячних станцій встановили домогосподарства в Дніпропетровській (882), Київська (838), Тернопільській (664), Івано-Франківській (484), Кіровоградській (469) областях.

При цьому в Держенергоефективності уточнили, що попит на сонячні панелі швидко зростає, тому бізнес відкриває ще й виробничі потужності у цій сфері. На початку лютого у Вінниці відбулося відкриття першого масштабного промислового виробництва сонячних панелей в Україні. Інвестиції у виробництво склали 5 млн євро, де створено більше 120 робочих місць.



Нагадаємо, у 2018 році в Україні введено майже у три рази більше нових потужностей відновлюваної електроенергетики, ніж у 2017 році.



Посол України в Катарі Євген Микитенко передав керівництву катарської державної інвестиційно-енергетичної компанії Nebras Power на розгляд низку інвестиційних пропозиції та проектів у сфері "зеленої" енергетики.