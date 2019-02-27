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Наразі в Україні 7,5 тис. родин встановили сонячні електростанції

Наразі в Україні 7,5 тис. родин встановили сонячні електростанції

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Станом на кінець 2018 року близько 7,5 тис. українських родин встановили сонячні електростанції загальною потужністю майже 160 МВт. Про це повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України у відповіді на запит кореспондента УНН.

За даними відомства, ці 7,5 тис. українських родин і домогосподарства інвестували у такі СЕС близько 151 млн євро.
Важливо, що більше половини усіх СЕС – майже 4500 - впроваджено у 2018 році. Це більш ніж у 2 рази вище за показник 2017 року (1901 родина).

Крім того, в Держенергоефективності уточнили, що найбільше сонячних станцій встановили домогосподарства в Дніпропетровській (882), Київська (838), Тернопільській (664), Івано-Франківській (484), Кіровоградській (469) областях.

При цьому в Держенергоефективності уточнили, що попит на сонячні панелі швидко зростає, тому бізнес відкриває ще й виробничі потужності у цій сфері. На початку лютого у Вінниці відбулося відкриття першого масштабного промислового виробництва сонячних панелей в Україні. Інвестиції у виробництво склали 5 млн євро, де створено більше 120 робочих місць.

Нагадаємо, у 2018 році в Україні введено майже у три рази більше нових потужностей відновлюваної електроенергетики, ніж у 2017 році.

Посол України в Катарі Євген Микитенко передав керівництву катарської державної інвестиційно-енергетичної компанії Nebras Power на розгляд низку інвестиційних пропозиції та проектів у сфері "зеленої" енергетики.

Українські Національні Новини

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