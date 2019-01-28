У Катарі зацікавилася проектами "зеленої" енергетики в Україні

"У ході зустрічі було обговорено стан і перспективи українсько-катарської співпраці в енергетичній сфері. Керівництву Nebras Power доведено інформацію щодо інвестиційного клімату в Україні у сфері відновлювальних джерел енергетики, для подальшого розгляду передано низку інвестиційних пропозиції та проектів", - йдеться у повідомленні, опублікованом після зустрічі Микитенка та дипломатів посольства з виконавчим директором цієї компанії Халідом Джоло і керівником департаменту розвитку Фейсалом Аль-Сіддіком.

Як повідомили у прес-службі, під час подальших переговорів були узгоджені конкретні кроки у напрямку налагодження співпраці між українськими та катарськими інвестиційними та енергетичними компаніями.

"Nebras Power" є спільним підприємством катарських державних компаній "Qatar Electricity & Water Co" і "Qatar Holding", яке було створено з метою здійснення інвестицій в енергетичні проекти з розвитку альтернативної енергетики за кордоном.

Як повідомляв УНН, у 2018 році в Україні введено майже у три рази більше нових потужностей відновлюваної електроенергетики, ніж у 2017 році.