Сейчас в Украине 7,5 тыс. семей установили солнечные электростанции

По данным ведомства, эти 7,5 тыс. украинских семей и домохозяйств инвестировали в такие СЭС около 151 млн евро.

Важно, что более половины всех СЭС - почти 4500 - введена в 2018 году. Это более чем в 2 раза выше показателя 2017 года (1901 семья).

Кроме того, в Госэнергоэффективности уточнили, что всего солнечных станций установили домохозяйства в Днепропетровской (882), Киевской (838), Тернопольской (664), Ивано-Франковской (484), Кировоградской (469) областях.

При этом в Госэнергоэффективности уточнили, что спрос на солнечные панели быстро растет, поэтому бизнес открывает еще и производственные мощности в этой сфере. В начале февраля в Виннице состоялось открытие первого масштабного промышленного производства солнечных панелей в Украине. Инвестиции в производство составили 5 млн евро, где создано более 120 рабочих мест.



Напомним, в 2018 году в Украине введено почти в три раза больше новых мощностей возобновляемой электроэнергетики, чем в 2017 году.



Посол Украины в Катаре Евгений Микитенко передал руководству катарской государственной инвестиционно-энергетической компании Nebras Power на рассмотрение ряд инвестиционных предложения и проектов в сфере "зеленой" энергетики.