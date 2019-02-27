Сейчас в Украине 7,5 тыс. семей установили солнечные электростанции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. По состоянию на конец 2018 около 7,5 тыс. украинских семей установили солнечные электростанции общей мощностью почти 160 МВт. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
По данным ведомства, эти 7,5 тыс. украинских семей и домохозяйств инвестировали в такие СЭС около 151 млн евро.
Важно, что более половины всех СЭС - почти 4500 - введена в 2018 году. Это более чем в 2 раза выше показателя 2017 года (1901 семья).
Кроме того, в Госэнергоэффективности уточнили, что всего солнечных станций установили домохозяйства в Днепропетровской (882), Киевской (838), Тернопольской (664), Ивано-Франковской (484), Кировоградской (469) областях.
При этом в Госэнергоэффективности уточнили, что спрос на солнечные панели быстро растет, поэтому бизнес открывает еще и производственные мощности в этой сфере. В начале февраля в Виннице состоялось открытие первого масштабного промышленного производства солнечных панелей в Украине. Инвестиции в производство составили 5 млн евро, где создано более 120 рабочих мест.
Напомним, в 2018 году в Украине введено почти в три раза больше новых мощностей возобновляемой электроэнергетики, чем в 2017 году.
Посол Украины в Катаре Евгений Микитенко передал руководству катарской государственной инвестиционно-энергетической компании Nebras Power на рассмотрение ряд инвестиционных предложения и проектов в сфере "зеленой" энергетики.