Зеленский урегулировал вопрос солнечных электростанций домохозяйств
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины от 11.07.2019 №2755-VIII (законопроект №10357) относительно урегулирования вопроса генерации электроэнергии солнечными станциями частных домохозяйств (СЕСд). Об этом говорится на официальном портале ВР, передает УНН.
"Возвращено с подписью от Президента", - говорится на странице.
В Госэнергоэффективности прокомментировали подписание документа и отметили ряд преимуществ.
Так, благодаря этому Закону:
- домохозяйство может размещать СЭСд до 30 кВт как на крыше, так и на земле;
- решен вопрос установления в соответствии с курсом евро "зеленого" тарифа СЭСд, расположенных на земельных участках, которые были введены в эксплуатацию до вступления в силу Закона Украины № 2712;
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- урегулирован уровень "зеленого" тарифа для объектов возобновляемой энергетики мощностью до 150 кВт.
"Напомню, что за последние 5 лет в Украине почти 12 тыс. семей установили и используют СЭС общей мощностью около 280 МВт. Это более 240 млн евро инвестиций в энергонезависимость семей", - прокомментировал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
Таким образом, как отметили в Госэнергоэффективности, законодательство позволяет вернуть инвестиции в вложенные проекты, а владельцы СЭСд производят "чистую" энергию для своих нужд и заботятся об окружающей среде.
Как сообщал УНН, ВР поддержала закон о домашних солнечных электростанций.