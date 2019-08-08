В Стамбуле стартовал бизнес-форум с участием Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В турецком городе Стамбул стартовал украинско-турецкий бизнес-форум с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил посол Украины в Анкаре Андрей Сибига в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"В Стамбуле начался украинско-турецкий бизнес-форум с участием Президента Владимира Зеленского - достигнутый уровень взаимного товарооборота более 4 млрд долл. США далеко не соответствует потенциалу - заключение Соглашения о свободной торговле предоставит импульс существенному росту турецко-украинского товарооборота", - сообщил Сибига.
Напомним, 7 августа Президент сообщил, что Украина и Турция обсуждают возможность введения свободной торговли.