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Украина и Турция подписали договор о развитии делового сотрудничества

Украина и Турция подписали договор о развитии делового сотрудничества

Киев  •  УНН

 • 11228 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Турцию в Стамбуле подписали договор по развитию делового сотрудничества между двумя странами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Состоялось подписание договора о сотрудничестве в рамках деятельности двустороннего Делового совета между Комитетом внешнеэкономических отношений Турецкой Республики и Торгово-промышленной палатой Украины", - указали в Офисе Президента.

Со стороны Турции договор подписал президент Комитета внешнеэкономических отношений Турецкой Республики Наиль Олпак, со стороны Украины - президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Упомянутый документ, как указано, является продолжением договора, подписанного между этими организациями в Стамбуле в 1991 году.

"Целью подписания договора является дальнейшее развитие делового двустороннего сотрудничества Украины и Турции и активизация деятельности украинской и турецкой частей Делового совета", - добавили в ОПУ.

Напомним, в Стамбуле 8 августа состоялся бизнес-форум с участием Зеленского.

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