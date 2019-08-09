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Данилюк обговорив реформування ВПК із представниками уряду США

Данилюк обговорив реформування ВПК із представниками уряду США

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів координаційну нараду з питань реформування військово-промислового комплексу України, у якій взяли участь члени наглядової ради ДК “Укроборонпром”, Гендиректор Концерну, радники Секретаря РНБО, співробітники Апарату РНБО, а також представники уряду США, передає УНН із посиланням на прес-службу РНБО.

Як повідомили у прес-службі, уряд США представляли старший радник США з питань військово-промислового комплексу України Дональд Вінтер, Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, співробітники американського посольства та оборонних відомств.

“Ключовими темами наради стали процес реформування загальної системи управління у сфері ВПК, зокрема, ДК „Укроборонпром“. Учасники обговорили перспективні напрями розвитку Концерну та процес формування нової моделі державного управління в сфері ВПК”, — йдеться у повідомленні.

За підсумками наради було ухвалено рішення щодо державного органу, який має виконувати функцію акціонера ДК “Укроборонпром”, структури та принципів формування й роботи наглядової ради, побудови маркетингової стратегії та системи продаж у ДК “Укроборонпром”. Крім того, учасники наради досягли згоди щодо питання проведення всебічного аудиту Концерну, відзначили у прес-службі.

“Укроборонпром” повинен стати прикладом ефективної системи управління державною компанією. Враховуючи специфіку, це має бути бізнес із чіткою основною місією — забезпечення українських військових усім необхідним", — підкреслив Секретар РНБО.

Крім того, за даними прес-служби, Данилюк подякував Дональду Вінтеру та американському уряду за надання кваліфікованої експертної допомоги у реформуванні військово — промислового комплексу України.

Нагадаємо, Данилюк обговорив із послом Німеччини реформування сектору безпеки і оборони.

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