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Данилюк обсудил реформирования ВПК с представителями правительства США

Данилюк обсудил реформирования ВПК с представителями правительства США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел координационное совещание по вопросам реформирования военно-промышленного комплекса Украины, в которой приняли участие члены наблюдательного совета ГК "Укроборонпром", Гендиректор концерна, советники Секретаря СНБО, сотрудники Аппарата СНБО, а также представители правительства США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Как сообщили в пресс-службе, правительство США представляли старший советник США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер, Временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор, сотрудники американского посольства и оборонных ведомств.

"Ключевыми темами совещания стали процесс реформирования общей системы управления в сфере ВПК, в частности, ГК "Укроборонпром". Участники обсудили перспективные направления развития Концерна и процесс формирования новой модели государственного управления в сфере ВПК", - говорится в сообщении.

По итогам совещания было принято решение относительно государственного органа, который должен выполнять функцию акционера ГК "Укроборонпром", структуры и принципов формирования и работы наблюдательного совета, построения маркетинговой стратегии и системы продаж в ГК "Укроборонпром". Кроме того, участники совещания достигли согласия по вопросу проведения всестороннего аудита Концерна, отметили в пресс-службе.

"Укроборонпром" должен стать примером эффективной системы управления государственной компанией. Учитывая специфику, это должен быть бизнес с четкой основной миссией - обеспечение украинских военных всем необходимым", - подчеркнул Секретарь СНБО.

Кроме того, по данным пресс-службы, Данилюк поблагодарил Дональда Винтера и правительства за предоставление квалифицированной экспертной помощи по реформировании военно-промышленного комплекса Украины.

Напомним, Данилюк обсудил с послом Германии реформирования сектора безопасности и обороны.

Украинские Национальные Новости

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