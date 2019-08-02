Данилюк обговорив із послом Німеччини реформування сектору безпеки і оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен. Під час зустрічі сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, передає УНН із посиланням на прес-службу РНБО.
Як повідомили у прес-службі, Анка Фельдгузен висловила підтримку реформам, започаткованим командою Президента України Володимира Зеленського, зокрема, щодо реформування сектору безпеки і оборони.
Крім того, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні висловила впевненість в успішному подальшому розвитку двосторонніх відносин, зазначили у РНБО.
Як повідомляв УНН, РНБО провела нараду щодо фінансування органів сектору безпеки і оборони України на 2020 рік.