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Данилюк обговорив із послом Німеччини реформування сектору безпеки і оборони

Данилюк обговорив із послом Німеччини реформування сектору безпеки і оборони

Київ • УНН

 • 10981 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен. Під час зустрічі сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, передає УНН із посиланням на прес-службу РНБО.

Як повідомили у прес-службі, Анка Фельдгузен висловила підтримку реформам, започаткованим командою Президента України Володимира Зеленського, зокрема, щодо реформування сектору безпеки і оборони.

Крім того, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні висловила впевненість в успішному подальшому розвитку двосторонніх відносин, зазначили у РНБО.

Як повідомляв УНН, РНБО провела нараду щодо фінансування органів сектору безпеки і оборони України на 2020 рік.

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