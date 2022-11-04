Україна експортувала "зерновим коридором" понад 600 тисяч тонн соняшникової олії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. "Зерновий коридор", що працює понад 90 днів, дозволив Україні експортувати не лише пшеницю та кукурудзу, а й, зокрема, соняшникову олію. Як повідомили УНН у Мінагрополітики, всього було експортовано вже понад 612 тис. тонн.
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Окрім того, українські аграрії експортували 726 тис. тонн шроту, 466 тонн ячменю, 194 тис. тонн сої, 746 тис. тонн насіння ріпаку. Також експортуються горох, жом, пшеничні висівки.
Понад 54% загального обсягу експорту зерновим коридором припадає на країни Азії, Африки та Близького Сходу.
Нагадаємо
Зерновим коридором Україна вже експортувала 2,9 млн тонн пшениці та 4,2 млн тонн кукурудзи.
У пресслужбі міністерства 3 листопада повідомили, що тоннаж поставок української с/г продукції морем перетнув рубіж в 10 млн тонн, 430 кораблів вже покинули одеські порти, з яких 279 були завантажені кукурудзою та пшеницею.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.
Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.
29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди". В українському уряді вказували, що у жовтні обсяги експорту могли б бути вищими на 30-40% якби росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі.
Уже 2 листопада президент Туреччини Ердоган заявив про поновлення роботи "зернового коридору". Це сталося після його розмови з путіним 1 листопада. Так, Ердоган заявив, що міністр оборони росії сергій шойгу зателефонував турецькому колезі Хулусі Акару і повідомив йому, що з 2 листопада угода про "зерновий коридор" "продовжуватиметься так само, як і раніше". Відновлення участі в угоді підтвердили у міноборони рф.