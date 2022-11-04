Україна експортувала "зерновим коридором" понад 600 тисяч тонн соняшникової олії

Деталі

Окрім того, українські аграрії експортували 726 тис. тонн шроту, 466 тонн ячменю, 194 тис. тонн сої, 746 тис. тонн насіння ріпаку. Також експортуються горох, жом, пшеничні висівки.

Понад 54% загального обсягу експорту зерновим коридором припадає на країни Азії, Африки та Близького Сходу.

Нагадаємо

Зерновим коридором Україна вже експортувала 2,9 млн тонн пшениці та 4,2 млн тонн кукурудзи.

У пресслужбі міністерства 3 листопада повідомили, що тоннаж поставок української с/г продукції морем перетнув рубіж в 10 млн тонн, 430 кораблів вже покинули одеські порти, з яких 279 були завантажені кукурудзою та пшеницею.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди". В українському уряді вказували, що у жовтні обсяги експорту могли б бути вищими на 30-40% якби росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі.

Уже 2 листопада президент Туреччини Ердоган заявив про поновлення роботи "зернового коридору". Це сталося після його розмови з путіним 1 листопада. Так, Ердоган заявив, що міністр оборони росії сергій шойгу зателефонував турецькому колезі Хулусі Акару і повідомив йому, що з 2 листопада угода про "зерновий коридор" "продовжуватиметься так само, як і раніше". Відновлення участі в угоді підтвердили у міноборони рф.