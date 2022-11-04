Украина экспортировала "зерновым коридором" более 600 тысяч тонн подсолнечного масла
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. "Зерновой коридор", работающий более 90 дней, позволил Украине экспортировать не только пшеницу и кукурузу, но и, в частности, подсолнечное масло. Как сообщили УНН в Минагрополитики, всего было экспортировано уже более 612 тыс. тонн.
Детали
Кроме того, украинские аграрии экспортировали 726 тыс. тонн шрота, 466 тонн ячменя, 194 тыс. тонн сои, 746 тыс. тонн семян рапса. Также экспортируются горох, жом, отруби пшеницы.
Более 54% от общего объема экспорта зерновым коридором приходится на страны Азии, Африки и Ближнего Востока.
Напомним
Зерновым коридором Украина уже экспортировала 2,9 млн. тонн пшеницы и 4,2 млн. тонн кукурузы.
В пресс-службе министерства 3 ноября сообщили, что тоннаж поставок украинской с/х продукции морем пересек рубеж в 10 млн тонн, 430 кораблей уже покинули одесские порты, из которых 279 были загружены кукурузой и пшеницей.
Дополнение
Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный") , которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.
Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.
29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения". В украинском правительстве указывали, что в октябре объемы экспорта могли бы быть выше на 30-40%, если бы россия искусственно не блокировала инспекции в Босфоре.
Уже 2 ноября президент Турции Эрдоган заявил о возобновлении работы "зернового коридора". Это произошло после его разговора с путиным 1 ноября. Так, Эрдоган заявил, что министр обороны россии сергей шойгу позвонил турецкому коллеге Хулуси Акару и сообщил ему, что со 2 ноября соглашение о "зерновом коридоре" будет продолжаться так же, как и раньше". Возобновление участия в соглашении подтвердили в минобороны рф.