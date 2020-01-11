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Україна буде виробляти коньяк та шампанське щонайменше до кінця 2025 року – "Укрвинпром"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. До кінця 2025 року українські винороби мають право використовувати слова “коньяк” та “шампанське” у назвах своєї продукції. У тому числі тієї, що реалізується на експорт. Про це розповів генеральний директор корпорації “Укрвинпром” Володимир Кучеренко, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби корпорації у Facebook.

За його словами, сьогодні виноградно-виноробна галузь України працює в умовах перехідного періоду.

"Попри взяті на себе зобов’язання відмовитися від низки географічних назв ЄС, зокрема “коньяк” та “шампанське”, ми маємо право використовувати назви до кінця 2025 року”, - сказав очільник Укрвинпрому.

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Кучеренко нагадав, що для певного переліку назв виноробної продукції, в тому числі для назв “шампанське” та “коньяк”, існує 10-річний перехідний період, який діє до 1 січня 2026 року.

"Отже, це незмінна протягом найближчих років юридична ситуація", - підсумував Кучеренко, додавши, що перехід до нових назв - процес тривалий і недешевий.

Керівник корпорації також зауважив, що під час підписання Угоди про асоціацію не було передбачено надання компенсацій чи технічної допомоги виробникам виноробної продукції України у разі відмови від вживання географічних зазначень країн Європи у назвах українських вин і коньяків.

"За оцінками фахівців перехід на нові найменування в будь-якому випадку пов'язаний з істотними фінансовими втратами для української виноробної галузі – це суттєве навантаження на підприємства.

Проте, українські виробники працюють над цими змінами, хоча робота над узгодженням нових назв є довготривалою", - резюмував Кучеренко.

Як писав УНН, частка продажу коньяку вітчизняного виробництва через українські торгові мережі удвічі перевищує частку реалізації імпортного продукту

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