Україна буде виробляти коньяк та шампанське щонайменше до кінця 2025 року – "Укрвинпром"

КИЇВ. 11 січня. УНН. До кінця 2025 року українські винороби мають право використовувати слова “коньяк” та “шампанське” у назвах своєї продукції. У тому числі тієї, що реалізується на експорт. Про це розповів генеральний директор корпорації “Укрвинпром” Володимир Кучеренко, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби корпорації у Facebook.