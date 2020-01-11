Украина будет производить коньяк и шампанское минимум до 2025 года - "Укрвинпром"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. К 2025 году украинские виноделы имеют право использовать слова "коньяк" и "шампанское" в названиях своей продукции. В том числе той, которая реализуется на экспорт. Об этом рассказал генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы корпорации в Facebook.
По его словам, сегодня виноградно-винодельческая отрасль Украины работает в условиях переходного периода.
"Несмотря на взятые на себя обязательства отказаться от ряда географических названий ЕС, в частности "коньяк" и "шампанское", мы имеем право использовать названия до конца 2025 года", - сказал глава Укрвинпрома.
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Кучеренко напомнил, что для определенного перечня названий винодельческой продукции, в том числе для названий "шампанское" и "коньяк", существует 10-летний переходный период, который действует до 1 января 2026 года.
"Итак, это неизменная в течение ближайших лет юридическая ситуация", - подытожил Кучеренко, добавив, что переход к новым названиям - процесс длительный и недешевый.
Руководитель корпорации также отметил, что во время подписания Соглашения об ассоциации не было предусмотрено предоставление компенсаций или технической помощи производителям винодельческой продукции Украины в случае отказа от употребления географических указаний стран Европы в названиях украинских вин и коньяков.
"По оценкам специалистов переход на новые наименования в любом случае связан с существенными финансовыми потерями для украинской винодельческой отрасли - это существенное нагрузки на предприятия.
Однако, украинские производители работают над этими изменениями, хотя работа над согласованием новых названий является долговременной", - резюмировал Кучеренко.
Как писал УНН, доля продаж коньяка отечественного производства через украинские торговые сети вдвое превышает долю реализации импортного продукта.