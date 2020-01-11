Украина будет производить коньяк и шампанское минимум до 2025 года - "Укрвинпром"

КИЕВ. 11 января. УНН. К 2025 году украинские виноделы имеют право использовать слова "коньяк" и "шампанское" в названиях своей продукции. В том числе той, которая реализуется на экспорт. Об этом рассказал генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы корпорации в Facebook.