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KOKTEBEL поділився рецептом "зимового" пуншу на основі коньяку

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Свята вигадали для того, щоб рідні, які давно не бачилися, могли нарешті зібратися разом. А щоб зустріч була ще більш затишною, пригостіть найближчих ароматним пуншем із коньяком, пропонує український бренд коньяку KOKTEBEL, передає УНН з посиланням на сторінку алкогольного напою у Facebook.

Рецепт "зимового" пуншу від KOKTEBEL наступний:

  • 1 частина коньяку
  • 2 частини червоного вина
  • ¾ частини цукрового сиропу
  • 1,5 частини апельсинового соку
  • 1 частина грейпфрутового соку
  • по кружальцю апельсина та грейпфрута
  • гвоздика
  • дрібка мускатного горіха

  • На цедру грейпфрута й апельсина наколюємо по 5 гвоздик.
  • Кладемо в каструлю й заливаємо соками, вином і сиропом.
  • Варимо на повільному вогні, не доводячи до кипіння.

    • "За 3–5 хвилин до завершення приготування треба додати мускатний горіх. Потім зняти напій з вогню і дати трохи охолонути. Згодом поступово вливаємо коньяк. Наливаємо в бокали і пригощаємо рідних!" - резюмували виробники KOKTEBEL.

    Як писав УНН, частка продажу коньяку вітчизняного виробництва через українські торгові мережі удвічі перевищує частку реалізації імпортного продукту.

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