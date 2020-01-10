KOKTEBEL поділився рецептом "зимового" пуншу на основі коньяку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Свята вигадали для того, щоб рідні, які давно не бачилися, могли нарешті зібратися разом. А щоб зустріч була ще більш затишною, пригостіть найближчих ароматним пуншем із коньяком, пропонує український бренд коньяку KOKTEBEL, передає УНН з посиланням на сторінку алкогольного напою у Facebook.
Рецепт "зимового" пуншу від KOKTEBEL наступний:
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- 1 частина коньяку
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- 2 частини червоного вина
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- ¾ частини цукрового сиропу
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- 1,5 частини апельсинового соку
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- 1 частина грейпфрутового соку
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- по кружальцю апельсина та грейпфрута
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- гвоздика
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- дрібка мускатного горіха
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"За 3–5 хвилин до завершення приготування треба додати мускатний горіх. Потім зняти напій з вогню і дати трохи охолонути. Згодом поступово вливаємо коньяк. Наливаємо в бокали і пригощаємо рідних!" - резюмували виробники KOKTEBEL.
Як писав УНН, частка продажу коньяку вітчизняного виробництва через українські торгові мережі удвічі перевищує частку реалізації імпортного продукту.