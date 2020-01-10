KOKTEBEL поделился рецептом "зимнего" пунша на основе коньяка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Праздники придумали для того, чтобы родные, которые давно не виделись, могли наконец собраться вместе. А чтобы встреча была еще более уютной, угостите близких ароматным пуншем с коньяком, предлагает украинский бренд коньяка KOKTEBEL, передает УНН со ссылкой на страницу алкогольного напитка в Facebook.
Рецепт "зимнего" пунша от KOKTEBEL следующий:
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- 1 часть коньяка
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- 2 части красного вина
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- ¾ части сахарного сиропа
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- 1,5 части апельсинового сока
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- 1 часть грейпфрутового сока
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- по кружочку апельсина и грейпфрута
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- гвоздика
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- щепотка мускатного ореха
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"За 3-5 минут до окончания приготовления надо добавить мускатный орех. Затем снять напиток с огня и дать немного остыть. Впоследствии постепенно вливаем коньяк. Наливаем в бокалы и угощаем родных!" - резюмировали производители KOKTEBEL.
Как писал УНН, доля продаж коньяка отечественного производства через украинские торговые сети вдвое превышает долю реализации импортного продукта.