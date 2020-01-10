KOKTEBEL поделился рецептом "зимнего" пунша на основе коньяка

Рецепт "зимнего" пунша от KOKTEBEL следующий:



1 часть коньяка



2 части красного вина



¾ части сахарного сиропа



1,5 части апельсинового сока



1 часть грейпфрутового сока



по кружочку апельсина и грейпфрута



гвоздика



щепотка мускатного ореха



На цедру грейпфрута и апельсина накалываем по 5 гвоздик.

Кладем в кастрюлю и заливаем соками, вином и сиропом.

Варим на медленном огне, не доводя до кипения.

"За 3-5 минут до окончания приготовления надо добавить мускатный орех. Затем снять напиток с огня и дать немного остыть. Впоследствии постепенно вливаем коньяк. Наливаем в бокалы и угощаем родных!" - резюмировали производители KOKTEBEL.

Как писал УНН, доля продаж коньяка отечественного производства через украинские торговые сети вдвое превышает долю реализации импортного продукта.