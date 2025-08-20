$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 53914 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
19 серпня, 12:13 • 91458 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09 • 84345 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
19 серпня, 11:23 • 82230 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 51815 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
19 серпня, 09:27 • 34580 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 98674 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73810 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86885 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 104022 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

19 серпня, 12:13 • 91468 перегляди
19 серпня, 12:09 • 84349 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 62655 перегляди
19 серпня, 11:23 • 82232 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 67934 перегляди
Україну затягне хмарами: прогноз погоди на 20 серпня

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів по всій Україні 20 серпня. Температура вдень сягне 22-27°, на півдні та південному сході до 30°.

У середу, 20 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, день пройде без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 22-27°, на півдні та південному сході країни до 30°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 22-27°; у Києві вдень очікується 24-26°.

Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня17.08.25, 09:17 • 153722 перегляди

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Київська область
Україна
Київ