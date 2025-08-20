Україну затягне хмарами: прогноз погоди на 20 серпня
Київ • УНН
Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів по всій Україні 20 серпня. Температура вдень сягне 22-27°, на півдні та південному сході до 30°.
У середу, 20 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, день пройде без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 22-27°, на півдні та південному сході країни до 30°.
На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 22-27°; у Києві вдень очікується 24-26°.
