Украину затянет облаками: прогноз погоды на 20 августа

$41.260.08
48.170.13
ukenru
19 августа, 12:26 • 54200 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 92274 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 84857 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 82651 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 52112 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 34653 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 98731 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 73843 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86906 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 104041 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1м/с
72%
747мм
Популярные новости
Президент Венесуэлы объявил мобилизацию 4,5 млн ополченцев из-за угроз США19 августа, 17:41 • 5440 просмотра
В Украину вернули исторические раритеты: редкие книги XIX – начала XX века были вывезены во время Второй мировой войныPhoto19 августа, 17:46 • 3034 просмотра
Уникальный переезд: здание церкви весом более 600 тонн преодолевает километры в Швеции19 августа, 18:35 • 7442 просмотра
Трамп не исключает воздушной поддержки США в Украине как гарантии безопасности19 августа, 18:45 • 2440 просмотра
Зеленский сменил стиль для встречи с Трампом: черный костюм стал «талисманом счастья» и «надеждой на мир»22:02 • 2434 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 92286 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 84862 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 82655 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 68091 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 52117 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Каролин Ливитт
Эмманюэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03 • 17388 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 53680 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 116649 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 68593 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 124435 просмотра
Актуальное
Выборы
Instagram
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Вторая мировая война

Украину затянет облаками: прогноз погоды на 20 августа

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков по всей Украине 20 августа. Температура днем достигнет 22-27°, на юге и юго-востоке до 30°.

Украину затянет облаками: прогноз погоды на 20 августа

В среду, 20 августа, в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Сегодня, согласно прогнозу синоптиков, день пройдет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 22-27°, на юге и юго-востоке страны до 30°.

В Киевской области и в столице переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 22-27°; в Киеве днем ожидается 24-26°.

Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа17.08.25, 09:17 • 153743 просмотра

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Киевская область
Украина
Киев