Украину затянет облаками: прогноз погоды на 20 августа
Киев • УНН
Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков по всей Украине 20 августа. Температура днем достигнет 22-27°, на юге и юго-востоке до 30°.
В среду, 20 августа, в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Сегодня, согласно прогнозу синоптиков, день пройдет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 22-27°, на юге и юго-востоке страны до 30°.
В Киевской области и в столице переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 22-27°; в Киеве днем ожидается 24-26°.
