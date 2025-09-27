Україну накриють дощі: синоптик назвала регіони з найнижчою температурою

У неділю атмосферний фронт принесе дощі до північної частини України, а у понеділок їх побільшає. Про це повідомила метеорологиня Наталя Діденко, передає УНН.

Кому дощів? У неділю атмосферний фронт принесе дощі до північної частини України. І в понеділок їх в Україні побільшає. Проте завтра, 28-го вересня, все ж, окрім півночі, переважатиме суха погода - повідомила Діденко.

За словами метеорологині, з температурою повітря не дуже просто.

Заморозки поки що вгомоняться, хоча в нічні години - все одно холодяка. У неділю через капосний холодний атмосферний фронт якраз в зоні опадів буде найхолодніше. Такий язичок нижчої температури повітря витягнеться від Сумщини-Чернігівщини через Київщину до Тернопільщини... Ну, й так само найхолодніше буде в Карпатах, зрозуміло - додала Діденко.

У цій вологій хмарній зоні вдень очікується холодна погода з температурою повітря лише +9+12 градусів, додала метеорологиня.

На решті території України завтра повітря прогріється до +12+16, на півдні до +14+18 градусів.

Додамо

У Києві в неділю збільшиться хмарність, місцями пройде дощ. Вночі буде холодно, +5+8 градусів, але вже без заморозків, а протягом дня близько +10+12 градусів.

Також сильно не розженешся грітися, хіба що в шапці, пуховичку та парасолею прикриватися. Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко - резюмувала Діденко.

