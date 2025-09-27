$41.490.00
26 вересня, 14:33 • 44871 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 88115 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 36784 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 35979 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 34525 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 25714 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 49123 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 51224 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49910 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30374 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Україну накриють дощі: синоптик назвала регіони з найнижчою температурою

Київ • УНН

 • 1482 перегляди

Атмосферний фронт принесе дощі до північної частини України в неділю, а в понеділок їх побільшає. Найхолодніше буде в зоні опадів, з температурою +9+12 градусів.

Україну накриють дощі: синоптик назвала регіони з найнижчою температурою

У неділю атмосферний фронт принесе дощі до північної частини України, а у понеділок їх побільшає. Про це повідомила метеорологиня Наталя Діденко, передає УНН.

Кому дощів? У неділю атмосферний фронт принесе дощі до північної частини України. І в понеділок їх в Україні побільшає. Проте завтра, 28-го вересня, все ж, окрім півночі, переважатиме суха погода 

- повідомила Діденко.

За словами метеорологині, з температурою повітря не дуже просто.

Заморозки поки що вгомоняться, хоча в нічні години - все одно холодяка. У неділю через капосний холодний атмосферний фронт якраз в зоні опадів буде найхолодніше. Такий язичок нижчої температури повітря витягнеться від Сумщини-Чернігівщини через Київщину до Тернопільщини... Ну, й так само найхолодніше буде в Карпатах, зрозуміло 

- додала Діденко.

У цій вологій хмарній зоні вдень очікується холодна погода з температурою повітря лише +9+12 градусів, додала метеорологиня.

На решті території України завтра повітря прогріється до +12+16, на півдні до +14+18 градусів.

Додамо

У Києві в неділю збільшиться хмарність, місцями пройде дощ. Вночі буде холодно, +5+8 градусів, але вже без заморозків, а протягом дня близько +10+12 градусів.

Також сильно не розженешся грітися, хіба що в шапці, пуховичку та парасолею прикриватися. Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко 

- резюмувала Діденко.

Україну накриє антициклон Petralilly, але далі будуть дощі: прогноз погоди до 28 вересня25.09.25, 12:23 • 2276 переглядiв

Антоніна Туманова

Погода та довкілля
Дощі в Україні
Тернопільська область
Сумська область
Київська область
Чернігівська область
Карпати
Україна
Київ