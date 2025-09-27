Украину накроют дожди: синоптик назвала регионы с самой низкой температурой

В воскресенье атмосферный фронт принесет дожди в северную часть Украины, а в понедельник их станет больше. Об этом сообщила метеоролог Наталья Диденко, передает УНН.

Кому дождей? В воскресенье атмосферный фронт принесет дожди в северную часть Украины. И в понедельник их в Украине станет больше. Однако завтра, 28 сентября, все же, кроме севера, будет преобладать сухая погода - сообщила Диденко.

По словам метеоролога, с температурой воздуха не очень просто.

Заморозки пока что угомонятся, хотя в ночные часы - все равно холодно. В воскресенье из-за пакостного холодного атмосферного фронта как раз в зоне осадков будет холоднее всего. Такой язычок более низкой температуры воздуха вытянется от Сумщины-Черниговщины через Киевщину до Тернопольщины... Ну, и так же холоднее всего будет в Карпатах, понятно - добавила Диденко.

В этой влажной облачной зоне днем ожидается холодная погода с температурой воздуха всего +9+12 градусов, добавила метеоролог.

На остальной территории Украины завтра воздух прогреется до +12+16, на юге до +14+18 градусов.

Добавим

В Киеве в воскресенье увеличится облачность, местами пройдет дождь. Ночью будет холодно, +5+8 градусов, но уже без заморозков, а в течение дня около +10+12 градусов.

Также сильно не разгонишься греться, разве что в шапке, пуховичке и зонтом прикрываться. Потепление еще будет, октябрь имеет там в заначке высокие градусы и солнышко - резюмировала Диденко.

