26 сентября, 14:33 • 44397 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 87126 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 36416 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 35637 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 34280 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 25636 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 48874 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 51015 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49888 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 30342 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Украину накроют дожди: синоптик назвала регионы с самой низкой температурой

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Атмосферный фронт принесет дожди в северную часть Украины в воскресенье, а в понедельник их станет больше. Холоднее всего будет в зоне осадков, с температурой +9+12 градусов.

Украину накроют дожди: синоптик назвала регионы с самой низкой температурой

В воскресенье атмосферный фронт принесет дожди в северную часть Украины, а в понедельник их станет больше. Об этом сообщила метеоролог Наталья Диденко, передает  УНН.

Кому дождей? В воскресенье атмосферный фронт принесет дожди в северную часть Украины. И в понедельник их в Украине станет больше. Однако завтра, 28 сентября, все же, кроме севера, будет преобладать сухая погода 

- сообщила Диденко.

По словам метеоролога, с температурой воздуха не очень просто.

Заморозки пока что угомонятся, хотя в ночные часы - все равно холодно. В воскресенье из-за пакостного холодного атмосферного фронта как раз в зоне осадков будет холоднее всего. Такой язычок более низкой температуры воздуха вытянется от Сумщины-Черниговщины через Киевщину до Тернопольщины... Ну, и так же холоднее всего будет в Карпатах, понятно 

- добавила Диденко.

В этой влажной облачной зоне днем ожидается холодная погода с температурой воздуха всего +9+12 градусов, добавила метеоролог.

На остальной территории Украины завтра воздух прогреется до +12+16, на юге до +14+18 градусов.

Добавим

В Киеве в воскресенье увеличится облачность, местами пройдет дождь. Ночью будет холодно, +5+8 градусов, но уже без заморозков, а в течение дня около +10+12 градусов.

Также сильно не разгонишься греться, разве что в шапке, пуховичке и зонтом прикрываться. Потепление еще будет, октябрь имеет там в заначке высокие градусы и солнышко 

- резюмировала Диденко.

Антонина Туманова

