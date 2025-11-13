Українці значно активніше почали купувати гібриди: які авто найпопулярніші
Київ • УНН
У жовтні автопарк України поповнили понад 3 тис. гібридних легкових авто, що на 57% більше, ніж торік. Лідером серед нових авто залишається Toyota RAV4, а серед імпортованих з пробігом – Ford Escape.
Українці у жовтні на половину активніше купували гібридні автомобілі проти торішнього показника, бестселером серед нових авто залишається Toyota RAV4, з пробігом - Ford Escape, повідомили у четвер в асоціації "Укравтопром", пише УНН.
Деталі
"У жовтні автопарк України поповнили понад 3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 57% більше, ніж торік", - повідомляє Укравтопром.
Частка нових авто в цій кількості становила 53% проти 63% у жовтні минулого року.
Які авто у топі
У сегменті нових легкових авто лідерами ринку гібридів залишаються:
- TOYOTA RAV4 (377 од.);
- TOYOTA Yaris Cross (95 од.);
- NISSAN Qashqai (84 од.).
Серед імпортованих гібридів з пробігом:
- FORD Escape (79 од.);
- Fusion US (76 од.);
- TOYOTA RAV4 (66 од.).
