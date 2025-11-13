Украинцы значительно активнее стали покупать гибриды: какие авто самые популярные
Киев • УНН
В октябре автопарк Украины пополнили более 3 тыс. гибридных легковых авто, что на 57% больше, чем в прошлом году. Лидером среди новых авто остается Toyota RAV4, а среди импортированных с пробегом – Ford Escape.
Украинцы в октябре на половину активнее покупали гибридные автомобили по сравнению с прошлогодним показателем, бестселлером среди новых авто остается Toyota RAV4, с пробегом - Ford Escape, сообщили в четверг в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.
Детали
"В октябре автопарк Украины пополнили более 3 тыс. гибридных легковых авто (HEV и PHEV). Это на 57% больше, чем в прошлом году", - сообщает Укравтопром.
Доля новых авто в этом количестве составила 53% против 63% в октябре прошлого года.
Какие авто в топе
В сегменте новых легковых авто лидерами рынка гибридов остаются:
- TOYOTA RAV4 (377 ед.);
- TOYOTA Yaris Cross (95 ед.);
- NISSAN Qashqai (84 ед.).
Среди импортированных гибридов с пробегом:
- FORD Escape (79 ед.);
- Fusion US (76 ед.);
- TOYOTA RAV4 (66 ед.).
