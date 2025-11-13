$42.010.06
Эксклюзив
07:00 • 2734 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
03:46 • 9662 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 10075 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 8742 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 49302 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 75651 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 70867 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 72198 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 63588 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 58947 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Украинцы значительно активнее стали покупать гибриды: какие авто самые популярные

Киев • УНН

 • 388 просмотра

В октябре автопарк Украины пополнили более 3 тыс. гибридных легковых авто, что на 57% больше, чем в прошлом году. Лидером среди новых авто остается Toyota RAV4, а среди импортированных с пробегом – Ford Escape.

Украинцы значительно активнее стали покупать гибриды: какие авто самые популярные

Украинцы в октябре на половину активнее покупали гибридные автомобили по сравнению с прошлогодним показателем, бестселлером среди новых авто остается Toyota RAV4, с пробегом - Ford Escape, сообщили в четверг в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

"В октябре автопарк Украины пополнили более 3 тыс. гибридных легковых авто (HEV и PHEV). Это на 57% больше, чем в прошлом году", - сообщает Укравтопром.

Доля новых авто в этом количестве составила 53% против 63% в октябре прошлого года.

Какие авто в топе

В сегменте новых легковых авто лидерами рынка гибридов остаются:

  • TOYOTA RAV4 (377 ед.);
    • TOYOTA Yaris Cross (95 ед.);
      • NISSAN Qashqai (84 ед.).

        Среди импортированных гибридов с пробегом:

        • FORD Escape (79 ед.);
          • Fusion US (76 ед.);
            • TOYOTA RAV4 (66 ед.).

              Украинский автопарк пополнился на 10,5 тыс. электромобилей в октябре: Volkswagen и Tesla - в лидерах12.11.25, 08:48 • 2718 просмотров

              Юлия Шрамко

              Авто
              Украина