Українці з травмами очей через війну можуть отримати безоплатне протезування: маршрут пацієнта

Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 32473 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 26817 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 52530 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 53173 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 72883 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 54714 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46966 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42565 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 72848 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин25 вересня, 05:22
6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті Києва: батькам загрожує штрафPhotoVideo25 вересня, 05:27
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 25 вересня, 07:15
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть10:14
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto14:30
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto11:57
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить10:50
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту10:24
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть10:14
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Петер Сіярто
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Чернігів
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень10:47
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56
ФАБ-500
Ту-95
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Українці з травмами очей через війну можуть отримати безоплатне протезування: маршрут пацієнта

Київ • УНН

 • 588 перегляди

Військові та цивільні пацієнти з травмами органів зору, отриманими внаслідок війни, можуть безоплатно отримати офтальмологічну допомогу, включаючи очне протезування, у медзакладах, затверджених МОЗ України. Послуги оплачуються державою в межах Програми медичних гарантій, а для отримання допомоги потрібно електронне направлення або екстрена госпіталізація.

Українці з травмами очей через війну можуть отримати безоплатне протезування: маршрут пацієнта

Військові та цивільні пацієнти із травмами органів зору, набутими внаслідок війни, можуть безоплатно отримати офтальмологічну допомогу – зокрема очне протезування – у затверджених МОЗ України медзакладах, передає УНН.

Як повідомили у відомстві, йдеться про комплексне лікування: від діагностики до оперативного втручання, включно з очним протезуванням. Усе оплачує держава – у межах Програми медичних гарантій.

Безоплатні послуги з очного протезування доступні у медзакладах, визначених наказом МОЗ України та законтрактованих з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Їхній перелік – тут.

Як пройти очне протезування?

У плановому порядку пацієнт повинен звернутися до сімейного або лікуючого лікаря та отримати електронне направлення до офтальмолога. У випадку екстреної госпіталізації (наприклад, через поранення чи тяжку травму ока) допомога надається без направлення, а протезування проводиться далі за визначеними етапами.

Очне протезування здійснюється в такій послідовності:

✔️первинне – через 8–10 днів після видалення ока для загоєння;

✔️остаточне – через місяць після операції;

✔️індивідуальне – через 3–4 місяці після загоєння;

✔️повторне – за потреби, не рідше ніж раз на 3 роки для дорослих і раз на рік для дітей.

Детальніше про очне протезування – на сайті МОЗ України.

У відомстві зазначили, якщо вам відмовляють у безоплатній послузі з очного протезування, необхідно звернутися до адміністрації закладу. Якщо проблему не вирішено – слід зателефонувати на гарячу лінію НСЗУ за номером 1677.

Антоніна Туманова

