Українці з травмами очей через війну можуть отримати безоплатне протезування: маршрут пацієнта
Київ • УНН
Військові та цивільні пацієнти з травмами органів зору, отриманими внаслідок війни, можуть безоплатно отримати офтальмологічну допомогу, включаючи очне протезування, у медзакладах, затверджених МОЗ України. Послуги оплачуються державою в межах Програми медичних гарантій, а для отримання допомоги потрібно електронне направлення або екстрена госпіталізація.
Як повідомили у відомстві, йдеться про комплексне лікування: від діагностики до оперативного втручання, включно з очним протезуванням. Усе оплачує держава – у межах Програми медичних гарантій.
Безоплатні послуги з очного протезування доступні у медзакладах, визначених наказом МОЗ України та законтрактованих з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).
Їхній перелік – тут.
Як пройти очне протезування?
У плановому порядку пацієнт повинен звернутися до сімейного або лікуючого лікаря та отримати електронне направлення до офтальмолога. У випадку екстреної госпіталізації (наприклад, через поранення чи тяжку травму ока) допомога надається без направлення, а протезування проводиться далі за визначеними етапами.
Очне протезування здійснюється в такій послідовності:
✔️первинне – через 8–10 днів після видалення ока для загоєння;
✔️остаточне – через місяць після операції;
✔️індивідуальне – через 3–4 місяці після загоєння;
✔️повторне – за потреби, не рідше ніж раз на 3 роки для дорослих і раз на рік для дітей.
Детальніше про очне протезування – на сайті МОЗ України.
У відомстві зазначили, якщо вам відмовляють у безоплатній послузі з очного протезування, необхідно звернутися до адміністрації закладу. Якщо проблему не вирішено – слід зателефонувати на гарячу лінію НСЗУ за номером 1677.