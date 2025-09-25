Украинцы с травмами глаз из-за войны могут получить бесплатное протезирование: маршрут пациента

Военные и гражданские пациенты с травмами органов зрения, полученными в результате войны, могут бесплатно получить офтальмологическую помощь – в частности, глазное протезирование – в утвержденных Минздравом Украины медучреждениях, передает УНН.

Как сообщили в ведомстве, речь идет о комплексном лечении: от диагностики до оперативного вмешательства, включая глазное протезирование. Все оплачивает государство – в рамках Программы медицинских гарантий.

Бесплатные услуги по глазному протезированию доступны в медучреждениях, определенных приказом Минздрава Украины и законтрактованных с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Их перечень – здесь.

Как пройти глазное протезирование?

В плановом порядке пациент должен обратиться к семейному или лечащему врачу и получить электронное направление к офтальмологу. В случае экстренной госпитализации (например, из-за ранения или тяжелой травмы глаза) помощь оказывается без направления, а протезирование проводится далее по определенным этапам.

Глазное протезирование осуществляется в следующей последовательности:

✔️первичное – через 8–10 дней после удаления глаза для заживления;

✔️окончательное – через месяц после операции;

✔️индивидуальное – через 3–4 месяца после заживления;

✔️повторное – при необходимости, не реже одного раза в 3 года для взрослых и одного раза в год для детей.

Подробнее о глазном протезировании – на сайте Минздрава Украины.

В ведомстве отметили, если вам отказывают в бесплатной услуге по глазному протезированию, необходимо обратиться в администрацию учреждения. Если проблема не решена – следует позвонить на горячую линию НСЗУ по номеру 1677.