Украинцы с травмами глаз из-за войны могут получить бесплатное протезирование: маршрут пациента
Киев • УНН
Военные и гражданские пациенты с травмами органов зрения, полученными в результате войны, могут бесплатно получить офтальмологическую помощь, включая глазное протезирование, в медучреждениях, утвержденных Минздравом Украины. Услуги оплачиваются государством в рамках Программы медицинских гарантий, а для получения помощи требуется электронное направление или экстренная госпитализация.
Военные и гражданские пациенты с травмами органов зрения, полученными в результате войны, могут бесплатно получить офтальмологическую помощь – в частности, глазное протезирование – в утвержденных Минздравом Украины медучреждениях, передает УНН.
Как сообщили в ведомстве, речь идет о комплексном лечении: от диагностики до оперативного вмешательства, включая глазное протезирование. Все оплачивает государство – в рамках Программы медицинских гарантий.
Бесплатные услуги по глазному протезированию доступны в медучреждениях, определенных приказом Минздрава Украины и законтрактованных с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
Их перечень – здесь.
Как пройти глазное протезирование?
В плановом порядке пациент должен обратиться к семейному или лечащему врачу и получить электронное направление к офтальмологу. В случае экстренной госпитализации (например, из-за ранения или тяжелой травмы глаза) помощь оказывается без направления, а протезирование проводится далее по определенным этапам.
Глазное протезирование осуществляется в следующей последовательности:
✔️первичное – через 8–10 дней после удаления глаза для заживления;
✔️окончательное – через месяц после операции;
✔️индивидуальное – через 3–4 месяца после заживления;
✔️повторное – при необходимости, не реже одного раза в 3 года для взрослых и одного раза в год для детей.
Подробнее о глазном протезировании – на сайте Минздрава Украины.
В ведомстве отметили, если вам отказывают в бесплатной услуге по глазному протезированию, необходимо обратиться в администрацию учреждения. Если проблема не решена – следует позвонить на горячую линию НСЗУ по номеру 1677.