Українці негативно ставляться до очільників США, Китаю та рф: соціологи назвали "лідера"
Київ • УНН
Опитування Gallup International показує, що українці переважно негативно оцінюють лідерів США, КНР та рф. До Трампа ставлення помірно негативне, до Сі Цзіньпіна - переважно негативне, а до путіна - вкрай негативне.
Українці здебільшого негативно ставляться до очільників США, КНР та російської федерації. Про це свідчать результати дослідження End of Year Survey міжнародної соціологічної асоціації Gallup International, проведеного в Україні соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що помірно негативно українці ставляться лише до президента США.
Дональд Трамп
Найчастіше (47%) респонденти мають до президента США скоріше негативне ставлення, ще 25% ставляться дуже негативно. Загалом позитивне ставлення - у 22%. Відносно краще ставлення до Трампа мають молоді чоловіки 18-35 років (35%).
Сі Цзіньпін
До президента КНР Сі Цзіньпіна в Україні переважає негативне ставлення. 80% українців ставляться до лідера Китаю негативно (40% - дуже негативно, 40% - скоріше негативно). Кожен десятий респондент має позитивне ставлення, а ще кожен десятий вагається.
володимир путін
До очільника рф владміра путіна українське суспільство ставиться вкрай негативно. Загалом негативно до очільника росії ставляться 99% респондентів в Україні.
У світі він сприймається також переважно негативно - так думають у середньому близько двох третин респондентів у 58 країнах. Найбільш негативно путіна оцінюють у країнах Північної Європи, Естонії, Республіці Корея (Південній Кореї), Нідерландах, Польщі, Японії, Іспанії
Вказується, що позитивніше ставлення до путіна мають респонденти в Сербії, Індії, Азербайджані, Південній Африці, Таїланді, Вірменії, Кенії, Мексиці, Малайзії та Еквадорі.
Нагадаємо
Середній рейтинг схвалення діяльності Дональда Трампа в січні 2026 року становить 40%, а за даними Gallup та Reuters/Ipsos - 36%. Більшість американців незадоволені його економічною та імміграційною політикою.
Рейтинг Дональда Трампа серед робітничого класу впав до історичного мінімуму – ЗМІ26.12.25, 21:51 • 5025 переглядiв