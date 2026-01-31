Українці негативно ставляться до очільників США, Китаю та рф: соціологи назвали "лідера"

Українці здебільшого негативно ставляться до очільників США, КНР та російської федерації. Про це свідчать результати дослідження End of Year Survey міжнародної соціологічної асоціації Gallup International, проведеного в Україні соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє УНН.

Зазначається, що помірно негативно українці ставляться лише до президента США.

‍Найчастіше (47%) респонденти мають до президента США скоріше негативне ставлення, ще 25% ставляться дуже негативно. Загалом позитивне ставлення - у 22%. Відносно краще ставлення до Трампа мають молоді чоловіки 18-35 років (35%).

До президента КНР Сі Цзіньпіна в Україні переважає негативне ставлення. 80% українців ставляться до лідера Китаю негативно (40% - дуже негативно, 40% - скоріше негативно). Кожен десятий респондент має позитивне ставлення, а ще кожен десятий вагається.

До очільника рф владміра путіна українське суспільство ставиться вкрай негативно. Загалом негативно до очільника росії ставляться 99% респондентів в Україні.

У світі він сприймається також переважно негативно - так думають у середньому близько двох третин респондентів у 58 країнах. Найбільш негативно путіна оцінюють у країнах Північної Європи, Естонії, Республіці Корея (Південній Кореї), Нідерландах, Польщі, Японії, Іспанії