Украинцы негативно относятся к главам США, Китая и РФ: социологи назвали "лидера"

30 января, 18:51 • 10632 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 16579 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 18850 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 14821 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 16061 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 17686 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 19407 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 20544 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 21685 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 25735 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Популярные новости
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto30 января, 15:51 • 11301 просмотра
ЕС планирует принять Украину в 2027 году для доступа к следующему бюджету - Орбан30 января, 16:15 • 8564 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 15608 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 7976 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 6876 просмотра
публикации
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 18840 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 15609 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 22208 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 26216 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 83042 просмотра
УНН Lite
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 6178 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 6888 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 7994 просмотра
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto30 января, 15:51 • 11308 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo30 января, 13:24 • 15797 просмотра
Украинцы негативно относятся к главам США, Китая и РФ: социологи назвали "лидера"

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Опрос Gallup International показывает, что украинцы преимущественно негативно оценивают лидеров США, КНР и РФ. К Трампу отношение умеренно негативное, к Си Цзиньпину – преимущественно негативное, а к Путину – крайне негативное.

Украинцы негативно относятся к главам США, Китая и РФ: социологи назвали "лидера"

Украинцы в основном негативно относятся к главам США, КНР и российской федерации. Об этом свидетельствуют результаты исследования End of Year Survey международной социологической ассоциации Gallup International, проведенного в Украине социологической группой "Рейтинг", сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что умеренно негативно украинцы относятся только к президенту США.

Дональд Трамп

Чаще всего (47%) респонденты относятся к президенту США скорее негативно, еще 25% относятся очень негативно. В целом положительное отношение - у 22%. Относительно лучше относятся к Трампу молодые мужчины 18-35 лет (35%).

Си Цзиньпин

К председателю КНР Си Цзиньпину в Украине преобладает негативное отношение. 80% украинцев относятся к лидеру Китая негативно (40% - очень негативно, 40% - скорее негативно). Каждый десятый респондент относится положительно, а еще каждый десятый колеблется.

Владимир Путин

К главе рф владимиру путину украинское общество относится крайне негативно. В целом негативно к главе россии относятся 99% респондентов в Украине.

В мире он воспринимается также преимущественно негативно - так думают в среднем около двух третей респондентов в 58 странах. Наиболее негативно путина оценивают в странах Северной Европы, Эстонии, Республике Корея (Южной Корее), Нидерландах, Польше, Японии, Испании

- говорится в сообщении.

Указывается, что более позитивное отношение к путину имеют респонденты в Сербии, Индии, Азербайджане, Южной Африке, Таиланде, Армении, Кении, Мексике, Малайзии и Эквадоре.

Напомним

Средний рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа в январе 2026 года составляет 40%, а по данным Gallup и Reuters/Ipsos - 36%. Большинство американцев недовольны его экономической и иммиграционной политикой.

Рейтинг Дональда Трампа среди рабочего класса упал до исторического минимума – СМИ26.12.25, 21:51 • 5025 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
Владимир Путин
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Украина