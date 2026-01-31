Украинцы негативно относятся к главам США, Китая и РФ: социологи назвали "лидера"
Киев • УНН
Опрос Gallup International показывает, что украинцы преимущественно негативно оценивают лидеров США, КНР и РФ. К Трампу отношение умеренно негативное, к Си Цзиньпину – преимущественно негативное, а к Путину – крайне негативное.
Украинцы в основном негативно относятся к главам США, КНР и российской федерации. Об этом свидетельствуют результаты исследования End of Year Survey международной социологической ассоциации Gallup International, проведенного в Украине социологической группой "Рейтинг", сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что умеренно негативно украинцы относятся только к президенту США.
Дональд Трамп
Чаще всего (47%) респонденты относятся к президенту США скорее негативно, еще 25% относятся очень негативно. В целом положительное отношение - у 22%. Относительно лучше относятся к Трампу молодые мужчины 18-35 лет (35%).
Си Цзиньпин
К председателю КНР Си Цзиньпину в Украине преобладает негативное отношение. 80% украинцев относятся к лидеру Китая негативно (40% - очень негативно, 40% - скорее негативно). Каждый десятый респондент относится положительно, а еще каждый десятый колеблется.
Владимир Путин
К главе рф владимиру путину украинское общество относится крайне негативно. В целом негативно к главе россии относятся 99% респондентов в Украине.
В мире он воспринимается также преимущественно негативно - так думают в среднем около двух третей респондентов в 58 странах. Наиболее негативно путина оценивают в странах Северной Европы, Эстонии, Республике Корея (Южной Корее), Нидерландах, Польше, Японии, Испании
Указывается, что более позитивное отношение к путину имеют респонденты в Сербии, Индии, Азербайджане, Южной Африке, Таиланде, Армении, Кении, Мексике, Малайзии и Эквадоре.
Напомним
Средний рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа в январе 2026 года составляет 40%, а по данным Gallup и Reuters/Ipsos - 36%. Большинство американцев недовольны его экономической и иммиграционной политикой.
Рейтинг Дональда Трампа среди рабочего класса упал до исторического минимума – СМИ26.12.25, 21:51 • 5025 просмотров