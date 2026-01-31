Украинцы негативно относятся к главам США, Китая и РФ: социологи назвали "лидера"

Украинцы в основном негативно относятся к главам США, КНР и российской федерации. Об этом свидетельствуют результаты исследования End of Year Survey международной социологической ассоциации Gallup International, проведенного в Украине социологической группой "Рейтинг", сообщает УНН.

Отмечается, что умеренно негативно украинцы относятся только к президенту США.

Чаще всего (47%) респонденты относятся к президенту США скорее негативно, еще 25% относятся очень негативно. В целом положительное отношение - у 22%. Относительно лучше относятся к Трампу молодые мужчины 18-35 лет (35%).

К председателю КНР Си Цзиньпину в Украине преобладает негативное отношение. 80% украинцев относятся к лидеру Китая негативно (40% - очень негативно, 40% - скорее негативно). Каждый десятый респондент относится положительно, а еще каждый десятый колеблется.

К главе рф владимиру путину украинское общество относится крайне негативно. В целом негативно к главе россии относятся 99% респондентов в Украине.

В мире он воспринимается также преимущественно негативно - так думают в среднем около двух третей респондентов в 58 странах. Наиболее негативно путина оценивают в странах Северной Европы, Эстонии, Республике Корея (Южной Корее), Нидерландах, Польше, Японии, Испании