Українці назвали найважливіші реформи та оцінили їх реалізацію - результати опитування

74% українців вважають боротьбу з корупцією найважливішою реформою, тоді як 84% незадоволені її реалізацією. Найкраще громадяни України оцінюють реформу цифрової трансформації. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає УНН.

Деталі

Згідно з опитуванням, 74% респондентів вважають боротьбу з корупцією найбільш важливою реформою.

Реформи у сфері національної безпеки, оборони та судової системи отримали по 36% підтримки, в той час, як реформи поліції та митниці є пріоритетними для 10% опитаних.

Зазначається, що найкраще українці оцінили проведення реформи цифрової трансформації: повністю або скоріше задоволені нею 66% респондентів, ще 20% незадоволені. 13% опитаних було важко відповісти на запитання.

Підтримкою гендерної рівності задоволена половина респондентів, незадоволені близько 30%. Ще 21% не визначились з відповіддю.

Реформа національної безпеки продемонструвала баланс: 46% задоволених, 47% незадоволених і 7% не визначилися. Реформа поліції незадоволені 57% опитаних, однак 40% - задоволені. Митна реформа отримала 56% незадоволених, 30% задоволених і 15% не визначилися. Найнижчу оцінку отримала судова реформа - 73% незадоволених і лише 21% задоволених, тоді як антикорупційні зусилля отримали найнижчу оцінку - 15% задоволених і 84% незадоволених.

Що стосується підтримки з боку ЄС, то допомога деокупованим територіям (43%), підтримка у розслідуванні воєнних злочинів (38%) та забезпечення справедливого правосуддя (31%) є одними з найбільш актуальних сфер для України, а боротьба з корупцією лідирує з показником 62%.

Зазначається, що опитування також показує, що серед цих пріоритетів підтримка ЄС на деокупованих територіях вважається найбільш ефективною - 48% респондентів оцінюють її позитивно, а підтримку у розслідуванні воєнних злочинів вважають ефективною 38% опитаних

Довідково

Опитування проводилося з 24 по 29 вересня 2024 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера, вибірка склала 2000 респондентів, що представляють доросле населення України (за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких відсутній український мобільний зв'язок). Похибка становить 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95.

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