Рейтинг довіри до силових структур: хто очолив список, а кому не довіряють
Київ • УНН
Нацгвардія, СБУ та Держприкордонслужба мають найвищий рівень довіри серед українців. Судова влада має найнижчий показник - лише 25% довіри громадян.
Найбільшу довіру серед правоохоронних органів у громадян України викликають Нацгвардія, СБУ та Держприкордонслужба. Найменше українці довіряють представникам судової влади. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає УНН.
Деталі
Згідно з опитуванням, Нацгвардія має найвищий рівень довіри серед правоохоронних органів: 86% респондентів висловили довіру, порівняно з 72% опитаних у 2023 році. За нею йде СБУ - 73%, що має нп 14% більше довіри, ніж у минулому році.
Іншим службам таким як Держприкордонслужба, довіряють 54% опитаних, при цьому 42% респондентів їй тією, чи іншою мірою не довіряють. І Національна поліція, і Міністерство внутрішніх справ мають по 48% довіри людей, не довіряє їм 51% та 38% опитаних відповідно.
Як показують результати опитування, рівень довіри до Національної поліції дещо знизився: у 2023 частка тих, хто довіряє Національні поліції становила 56%.
Державному бюро розслідувань довіряють 45%, а 50% висловлюють недовіру. Національне антикорупційне бюро, Генеральна прокуратура та Державна митна служба мають приблизно однаковий рівень довіри - близько 33%. Тоді як понад 60% опитаних не довіряють цим інституціям.
Найнижчий рівень довіри до судової влади: лише 25% висловлюють довіру, а 72% - недовіру.
Довідково
Опитування проводилося з 24 по 29 вересня 2024 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера, вибірка склала 2000 респондентів, що представляють доросле населення України (за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких відсутній український мобільний зв'язок). Похибка становить 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95.
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