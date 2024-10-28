Рейтинг доверия к силовым структурам: кто возглавил список, а кому не доверяют

Наибольшее доверие среди правоохранительных органов у граждан Украины вызывают Нацгвардия, СБУ и Госпогранслужба. Меньше всего украинцы доверяют представителям судебной власти. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», передает УНН.

Детали

Согласно опросу, Нацгвардия имеет самый высокий уровень доверия среди правоохранительных органов: 86% респондентов выразили доверие по сравнению с 72% опрошенных в 2023 году. За ней следует СБУ - 73%, что имеет на 14% больше доверия, чем в прошлом году.

Другим службам таким как Госпогранслужба, доверяют 54% опрошенных, при этом 42% респондентов ей в той или иной степени не доверяют. И Национальная полиция, и Министерство внутренних дел имеют по 48% доверия людей, не доверяет им 51% и 38% опрошенных соответственно.

Как показывают результаты опроса, уровень доверия к Национальной полиции несколько снизился: в 2023 доля тех, кто доверяет Национальной полиции составляла 56%.

Государственному бюро расследований доверяют 45%, а 50% выражают недоверие. Национальное антикоррупционное бюро, Генеральная прокуратура и Государственная таможенная служба имеют примерно одинаковый уровень доверия - около 33%. Тогда как более 60% опрошенных не доверяют этим институтам.

Самый низкий уровень доверия к судебной власти: только 25% выражают доверие, а 72% - недоверие.



Справочно

Опрос проводился с 24 по 29 сентября 2024 года методом телефонных интервью с использованием компьютера, выборка составила 2000 респондентов, представляющих взрослое население Украины (за исключением временно оккупированных территорий и территорий, на которых отсутствует украинская мобильная связь). Погрешность составляет 2,2% с доверительной вероятностью 0,95.

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