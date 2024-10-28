Рейтинг доверия к силовым структурам: кто возглавил список, а кому не доверяют

ukenru
Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
11:44 • 7233 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Эксклюзив
Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
08:46 • 52220 просмотра

Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
07:42 • 86858 просмотра

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 154717 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 240619 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 237154 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 171772 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 258032 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 158463 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 153562 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: на фронте происходило 142 боестолкновения, самые горячие бои были на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: на фронте происходило 142 боестолкновения, самые горячие бои были на Покровском и Кураховском направлениях

02:54 • 100738 просмотра
Захватчики лишат соцзащиты украинцев без российских паспортов с 2025 года - Сопротивление

Захватчики лишат соцзащиты украинцев без российских паспортов с 2025 года - Сопротивление

03:24 • 107207 просмотра
Ночной авиаудар по Харькову: пострадало 7 человек, среди пострадавших есть ребенок

Ночной авиаудар по Харькову: пострадало 7 человек, среди пострадавших есть ребенок

03:51 • 109426 просмотра
Трамп провел скандальный митинг в Мэдисон-сквер-гарден: звучали вульгарные и расистские высказывания

Трамп провел скандальный митинг в Мэдисон-сквер-гарден: звучали вульгарные и расистские высказывания

04:19 • 21738 просмотра
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 33401 просмотра
публикации
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

11:44 • 7295 просмотра
Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

11:17 • 13824 просмотра
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 240627 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

26 октября 2024, 07:29 • 237157 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 258034 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

09:19 • 18156 просмотра
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 33383 просмотра
Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

27 октября 2024, 06:02 • 113533 просмотра
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

25 октября 2024, 15:32 • 123176 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

25 октября 2024, 08:13 • 158237 просмотра
Актуальное
Рейтинг доверия к силовым структурам: кто возглавил список, а кому не доверяют

Рейтинг доверия к силовым структурам: кто возглавил список, а кому не доверяют

Киев  •  УНН

10:45 • 6608 просмотра

Read in English

Нацгвардия, СБУ и Госпогранслужба имеют самый высокий уровень доверия среди украинцев. Судебная власть имеет самый низкий показатель - лишь 25% доверия граждан.

Наибольшее доверие среди правоохранительных органов у граждан Украины вызывают Нацгвардия, СБУ и Госпогранслужба. Меньше всего украинцы доверяют представителям судебной власти. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», передает УНН

Детали 

Согласно опросу, Нацгвардия имеет самый высокий уровень доверия среди правоохранительных органов: 86% респондентов выразили доверие по сравнению с 72% опрошенных в 2023 году. За ней следует СБУ - 73%, что имеет на 14% больше доверия, чем в прошлом году.  

Другим службам таким как Госпогранслужба, доверяют 54% опрошенных, при этом 42% респондентов ей в той или иной степени не доверяют. И Национальная полиция, и Министерство внутренних дел имеют по 48% доверия людей, не доверяет им 51% и 38% опрошенных соответственно. 

Как показывают результаты опроса, уровень доверия к Национальной полиции несколько снизился: в 2023 доля тех, кто доверяет Национальной полиции составляла 56%.

Государственному бюро расследований доверяют 45%, а 50% выражают недоверие. Национальное антикоррупционное бюро, Генеральная прокуратура и Государственная таможенная служба имеют примерно одинаковый уровень доверия - около 33%. Тогда как более 60% опрошенных не доверяют этим институтам. 

Самый низкий уровень доверия к судебной власти: только 25% выражают доверие, а 72% - недоверие. 

Справочно 

Опрос проводился с 24 по 29 сентября 2024 года методом телефонных интервью с использованием компьютера, выборка составила 2000 респондентов, представляющих взрослое население Украины (за исключением временно оккупированных территорий и территорий, на которых отсутствует украинская мобильная связь). Погрешность составляет 2,2% с доверительной вероятностью 0,95.   

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Сил беспилотных систем в структуре ВСУ26 июня 2024, 06:10 • 81336 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Обществополитика
natsionalnaya-gvardiya-ukrainiНациональная гвардия Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина