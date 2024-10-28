Украинцы назвали важнейшие реформы и оценили их реализацию - результаты опроса

74% украинцев считают борьбу с коррупцией важнейшей реформой, тогда как 84% недовольны ее реализацией. Лучше всего граждане Украины оценивают реформу цифровой трансформации. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", передает УНН.

Детали

Согласно опросу, 74% респондентов считают борьбу с коррупцией наиболее важной реформой.

Реформы в сфере национальной безопасности, обороны и судебной системы получили по 36% поддержки, в то время, как реформы полиции и таможни являются приоритетными для 10% опрошенных.

Отмечается, что лучше всего украинцы оценили проведение реформы цифровой трансформации: полностью или скорее довольны ею 66% респондентов, еще 20% недовольны. 13% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Поддержкой гендерного равенства довольна половина респондентов, недовольны около 30%. Еще 21% не определились с ответом.

Реформа национальной безопасности продемонстрировала баланс: 46% довольных, 47% недовольных и 7% не определились. Реформа полиции недовольны 57% опрошенных, однако 40% - довольны. Таможенная реформа получила 56% недовольных, 30% довольных и 15% не определились. Самую низкую оценку получила судебная реформа - 73% неудовлетворенных и только 21% довольных, тогда как антикоррупционные усилия получили самую низкую оценку - 15% довольных и 84% неудовлетворенных.

Что касается поддержки со стороны ЕС, то помощь деоккупированным территориям (43%), поддержка в расследовании военных преступлений (38%) и обеспечение справедливого правосудия (31%) являются одними из наиболее актуальных сфер для Украины, а борьба с коррупцией лидирует с показателем 62%.

Отмечается, что опрос также показывает, что среди этих приоритетов поддержка ЕС на деоккупированных территориях считается наиболее эффективной - 48% респондентов оценивают ее положительно, а поддержку в расследовании военных преступлений считают эффективной 38% опрошенных

Справочно

Опрос проводился с 24 по 29 сентября 2024 года методом телефонных интервью с использованием компьютера, выборка составила 2000 респондентов, представляющих взрослое население Украины (за исключением временно оккупированных территорий и территорий, на которых отсутствует украинская мобильная связь). Погрешность составляет 2,2% с доверительной вероятностью 0,95.

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