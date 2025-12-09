Український тренер Юрій Вернидуб очолив другий найтитулованіший клуб Азербайджану "Нефтчі"

Український футбольний тренер Юрій Вернидуб офіційно очолив азербайджанський клуб "Нефтчі" та підписав контракт на півтора року. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу, пише УНН.

Деталі

Вернидуб залишався без клубу з початку червня, коли залишив криворізький "Кривбас", який він приводив до бронзових нагород УПЛ у сезоні 2023/24.

Наразі "Нефтчі" потребує посилення результатів, оскільки після 14 матчів команда посідає лише восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану та нещодавно завершила виступи у національному Кубку, програвши в 1/8 фіналу. Дебют Вернидуба на чолі нової команди запланований на понеділок, 15 грудня, у чемпіонаті проти "Сумгаїту".

Довідково

Для Вернидуба "Нефтчі" стане третім іноземним досвідом у кар'єрі. Раніше він півтора року тренував молдовський "Шериф", з яким виграв два національні титули та виступав на груповій стадії Ліги чемпіонів, а також очолював солігорський "Шахтар" з білорусі. На рівні УПЛ він є дворазовим бронзовим призером та двічі визнавався тренером року в Україні.

Варто зазначити, що у "Нефтчі" Вернидуб стане другим українським тренером за останні два роки. Сам клуб є другим найтитулованішим в Азербайджані з дев'ятьма перемогами у національній першості.

