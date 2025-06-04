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Українські волейболістки з двох перемог стартували у Золотій Євролізі-2025

Київ • УНН

 • 808 перегляди

Жіноча збірна України з волейболу під керівництвом Якуба Глушака виграла в Іспанії та Чорногорії з рахунком 3:1. Наступний матч – 6 червня проти Португалії.

Українські волейболістки з двох перемог стартували у Золотій Євролізі-2025
cev.eu

Жіноча збірна України з волейболу з двох перемог розпочала сезон Золотої Євроліги-2025, повідомили у НОК України у соцмережах у середу, пише УНН.

Національна жіноча збірна України з волейболу стартувала в розіграші Золотої Євроліги-2025 із двох перемог. Команда розпочала змагальний сезон під керівництвом нового головного тренера - польського фахівця Якуба Глушака

- повідомили у НОК.

У стартовому матчі турніру українки здобули перемогу над збірною Іспанії з рахунком 3:1 (25:16, 20:25, 25:16, 25:15). У другому турі наша команда обіграла збірну Чорногорії - 3:1 (25:20, 21:25, 25:18, 25:12).

За підсумками двох турів збірна України посідає третє проміжне місце в загальній турнірній таблиці. Усі команди-учасниці виступають у єдиному заліку, де ключовим критерієм є кількість здобутих перемог.

Доповнення

Наступну гру в межах Золотої Євроліги-2025 українська збірна проведе у п’ятницю, 6 червня. Суперником стане команда Португалії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Спорт
Чорногорія
Іспанія
Португалія
Україна
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