Украинские волейболистки с двух побед стартовали в Золотой Евролиге-2025
Киев • УНН
Женская сборная Украины по волейболу под руководством Якуба Глушака выиграла в Испании и Черногории со счетом 3:1. Следующий матч – 6 июня против Португалии.
Женская сборная Украины по волейболу с двух побед начала сезон Золотой Евролиги-2025, сообщили в НОК Украины в соцсетях в среду, пишет УНН.
Национальная женская сборная Украины по волейболу стартовала в розыгрыше Золотой Евролиги-2025 с двух побед. Команда начала соревновательный сезон под руководством нового главного тренера - польского специалиста Якуба Глушака
В стартовом матче турнира украинки одержали победу над сборной Испании со счетом 3:1 (25:16, 20:25, 25:16, 25:15). Во втором туре наша команда обыграла сборную Черногории - 3:1 (25:20, 21:25, 25:18, 25:12).
По итогам двух туров сборная Украины занимает третье промежуточное место в общей турнирной таблице. Все команды-участницы выступают в едином зачете, где ключевым критерием является количество одержанных побед.
Дополнение
Следующую игру в рамках Золотой Евролиги-2025 украинская сборная проведет в пятницу, 6 июня. Соперником станет команда Португалии.