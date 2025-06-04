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Украинские волейболистки с двух побед стартовали в Золотой Евролиге-2025

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Женская сборная Украины по волейболу под руководством Якуба Глушака выиграла в Испании и Черногории со счетом 3:1. Следующий матч – 6 июня против Португалии.

Украинские волейболистки с двух побед стартовали в Золотой Евролиге-2025
cev.eu

Женская сборная Украины по волейболу с двух побед начала сезон Золотой Евролиги-2025, сообщили в НОК Украины в соцсетях в среду, пишет УНН.

Национальная женская сборная Украины по волейболу стартовала в розыгрыше Золотой Евролиги-2025 с двух побед. Команда начала соревновательный сезон под руководством нового главного тренера - польского специалиста Якуба Глушака

- сообщили в НОК.

В стартовом матче турнира украинки одержали победу над сборной Испании со счетом 3:1 (25:16, 20:25, 25:16, 25:15). Во втором туре наша команда обыграла сборную Черногории - 3:1 (25:20, 21:25, 25:18, 25:12).

По итогам двух туров сборная Украины занимает третье промежуточное место в общей турнирной таблице. Все команды-участницы выступают в едином зачете, где ключевым критерием является количество одержанных побед.

Дополнение

Следующую игру в рамках Золотой Евролиги-2025 украинская сборная проведет в пятницу, 6 июня. Соперником станет команда Португалии.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт
Черногория
Испания
Португалия
Украина
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