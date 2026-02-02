Українські військові вразили пункти управління та склад боєприпасів ворога на окупованих територіях
Київ • УНН
В ніч на 2 лютого 2026 року Сили оборони завдали ударів по об'єктах противника на окупованих територіях. Уражено два пункти управління та склад боєприпасів у районі Курахівки, а також пункти управління БпЛА на Запоріжжі.
Сили оборони у ніч на 2 лютого завдали серію результативних уражень по об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України - уразили ворожі пункти управління та склад боєприпасів, передає УНН із посиланням на Геншатбі.
У ніч на 2 лютого 2026 року підрозділи Сил оборони завдали серію результативних уражень по об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у районі Курахівки (ТОТ Донецької області), уражено два пункти управління противника: полкового та дивізійного рівнів. У тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи загарбників
Крім того, за даними Генштабу, Сили оборони України послідовно б'ють по пунктах управління БпЛА, що значно послаблює спроможності ворога. Зафіксовано ураження таких цілей у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області.
Втрати окупантів уточнюються. Далі буде!
