Українські військові вразили пункти управління та склад боєприпасів ворога на окупованих територіях

$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 11020 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
08:37 • 20172 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 48469 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 65988 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 45230 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 47402 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 34270 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 51289 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 64844 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40501 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1.2м/с
64%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ISW: кремль намагається маніпулювати Трампом напередодні нового раунду "мирних" переговорів2 лютого, 04:01 • 19886 перегляди
Файли Епштейна: колишній посол Великої Британії залишає Лейбористську партію2 лютого, 04:28 • 17152 перегляди
російська окупація довела до відчаю: маріупольці записали звернення до путінаVideo2 лютого, 05:17 • 15781 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 14338 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 19117 перегляди
Публікації
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 19651 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 14726 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 77419 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 104780 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 80898 перегляди
Актуальнi люди
Музикант
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Запоріжжя
Черкаська область
Реклама
УНН Lite
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі13:05 • 1886 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto12:47 • 3454 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video11:48 • 6722 перегляди
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 27698 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 38284 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times

Українські військові вразили пункти управління та склад боєприпасів ворога на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 22 перегляди

В ніч на 2 лютого 2026 року Сили оборони завдали ударів по об'єктах противника на окупованих територіях. Уражено два пункти управління та склад боєприпасів у районі Курахівки, а також пункти управління БпЛА на Запоріжжі.

Українські військові вразили пункти управління та склад боєприпасів ворога на окупованих територіях

Сили оборони у ніч на 2 лютого завдали серію результативних уражень по об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України - уразили ворожі пункти управління та склад боєприпасів, передає УНН із посиланням на Геншатбі.

У ніч на 2 лютого 2026 року підрозділи Сил оборони завдали серію результативних уражень по об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у районі Курахівки (ТОТ Донецької області), уражено два пункти управління противника: полкового та дивізійного рівнів. У тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи загарбників 

- йдеться у повідомленні.

Сили оборони України уразили ремонтну базу та пункти управління БПЛА на ТОТ і в рф - Генштаб01.02.26, 13:00 • 10185 переглядiв

Крім того, за даними Генштабу, Сили оборони України послідовно б'ють по пунктах управління БпЛА, що значно послаблює спроможності ворога. Зафіксовано ураження таких цілей у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області.

Втрати окупантів уточнюються. Далі буде! 

- резюмували у Генштабі.

Українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" в окупованому Криму27.01.26, 15:53 • 2965 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Запорізька область
Україна