11:00 • 11306 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37 • 20820 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 48985 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 66480 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 45623 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 47604 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 34430 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 51364 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 64903 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40519 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Украинские военные поразили пункты управления и склад боеприпасов врага на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 294 просмотра

В ночь на 2 февраля 2026 года Силы обороны нанесли удары по объектам противника на оккупированных территориях. Поражены два пункта управления и склад боеприпасов в районе Кураховки, а также пункты управления БпЛА в Запорожье.

Украинские военные поразили пункты управления и склад боеприпасов врага на оккупированных территориях

Силы обороны в ночь на 2 февраля нанесли серию результативных ударов по объектам противника на временно оккупированных территориях Украины - поразили вражеские пункты управления и склад боеприпасов, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

В ночь на 2 февраля 2026 года подразделения Сил обороны нанесли серию результативных ударов по объектам противника на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в районе Кураховки (ВОТ Донецкой области) поражены два пункта управления противника: полкового и дивизионного уровней. В том же районе зафиксировано попадание в склад боеприпасов, обеспечивавший подразделения захватчиков 

- говорится в сообщении.

Силы обороны Украины поразили ремонтную базу и пункты управления БПЛА на ВОТ и в рф - Генштаб01.02.26, 13:00 • 10189 просмотров

Кроме того, по данным Генштаба, Силы обороны Украины последовательно бьют по пунктам управления БПЛА, что значительно ослабляет возможности врага. Зафиксировано поражение таких целей в районах Успеновки и Гуляйполя Запорожской области.

Потери оккупантов уточняются. Продолжение следует! 

- резюмировали в Генштабе.

Украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в оккупированном Крыму27.01.26, 15:53 • 2966 просмотров

Антонина Туманова

