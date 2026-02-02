Украинские военные поразили пункты управления и склад боеприпасов врага на оккупированных территориях
Киев • УНН
В ночь на 2 февраля 2026 года Силы обороны нанесли удары по объектам противника на оккупированных территориях. Поражены два пункта управления и склад боеприпасов в районе Кураховки, а также пункты управления БпЛА в Запорожье.
В ночь на 2 февраля 2026 года подразделения Сил обороны нанесли серию результативных ударов по объектам противника на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в районе Кураховки (ВОТ Донецкой области) поражены два пункта управления противника: полкового и дивизионного уровней. В том же районе зафиксировано попадание в склад боеприпасов, обеспечивавший подразделения захватчиков
Кроме того, по данным Генштаба, Силы обороны Украины последовательно бьют по пунктам управления БПЛА, что значительно ослабляет возможности врага. Зафиксировано поражение таких целей в районах Успеновки и Гуляйполя Запорожской области.
Потери оккупантов уточняются. Продолжение следует!
