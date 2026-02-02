Украинские военные поразили пункты управления и склад боеприпасов врага на оккупированных территориях

Силы обороны в ночь на 2 февраля нанесли серию результативных ударов по объектам противника на временно оккупированных территориях Украины - поразили вражеские пункты управления и склад боеприпасов, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

В ночь на 2 февраля 2026 года подразделения Сил обороны нанесли серию результативных ударов по объектам противника на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в районе Кураховки (ВОТ Донецкой области) поражены два пункта управления противника: полкового и дивизионного уровней. В том же районе зафиксировано попадание в склад боеприпасов, обеспечивавший подразделения захватчиков