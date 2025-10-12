$41.510.00
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до Грузії
16:23 • 12666 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським
Ексклюзив
14:28 • 21339 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 18001 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій області
11 жовтня, 16:00 • 74822 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драми
11 жовтня, 14:06 • 97433 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 51823 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 52587 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 41235 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ "Башнафта", який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 30574 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
14:28 • 21333 перегляди
Українські військові покращили тактичне положення на Запоріжжі: подробиці від Генштабу

Київ • УНН

 • 420 перегляди

ЗСУ просунулися до 3,5 км на Оріхівському напрямку, знищивши окупантів та взявши полонених. Село Малі Щербаки тепер під контролем українських сил.

Українські військові покращили тактичне положення на Запоріжжі: подробиці від Генштабу

На Оріхівському напрямку в результаті вмілих дій штурмових підрозділів Збройних Сил України покращено тактичне положення в районі населеного пункту Малі Щербаки, що в Степногірській громаді Запорізької області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ і публікує відпоівдне відео, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що загалом наші війська просунулися вперед до 3,5 км, знищивши значну кількість російських окупантів та взявши полонених.

Дякуємо бійцям 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", 33-го окремого штурмового полку та іншим підрозділам, які демонструють зразкову хоробрість, злагодженість, ламають плани ворога та повертають контроль над українськими територіями

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

За інформацією командування, нині Малі Щербаки перебувають під контролем Збройних сил України.

ЗСУ успішно просуваються на Запорізькому напрямку: Зеленський відзначив контрнаступ12.10.25, 18:26 • 2706 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні