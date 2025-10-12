Українські військові покращили тактичне положення на Запоріжжі: подробиці від Генштабу
Київ • УНН
ЗСУ просунулися до 3,5 км на Оріхівському напрямку, знищивши окупантів та взявши полонених. Село Малі Щербаки тепер під контролем українських сил.
На Оріхівському напрямку в результаті вмілих дій штурмових підрозділів Збройних Сил України покращено тактичне положення в районі населеного пункту Малі Щербаки, що в Степногірській громаді Запорізької області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ і публікує відпоівдне відео, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що загалом наші війська просунулися вперед до 3,5 км, знищивши значну кількість російських окупантів та взявши полонених.
Дякуємо бійцям 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", 33-го окремого штурмового полку та іншим підрозділам, які демонструють зразкову хоробрість, злагодженість, ламають плани ворога та повертають контроль над українськими територіями
Нагадаємо
За інформацією командування, нині Малі Щербаки перебувають під контролем Збройних сил України.
