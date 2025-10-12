Украинские военные улучшили тактическое положение в Запорожье: подробности от Генштаба
ВСУ продвинулись до 3,5 км на Ореховском направлении, уничтожив оккупантов и взяв пленных. Село Малые Щербаки теперь под контролем украинских сил.
На Ореховском направлении в результате умелых действий штурмовых подразделений Вооруженных Сил Украины улучшено тактическое положение в районе населенного пункта Малые Щербаки, что в Степногорской общине Запорожской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ и публикует соответствующее видео, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что в целом наши войска продвинулись вперед до 3,5 км, уничтожив значительное количество российских оккупантов и взяв пленных.
Благодарим бойцов 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го отдельного штурмового полка и другим подразделениям, которые демонстрируют образцовую храбрость, слаженность, ломают планы врага и возвращают контроль над украинскими территориями
Напомним
По информации командования, сейчас Малые Щербаки находятся под контролем Вооруженных сил Украины.
