Украинские военные улучшили тактическое положение в Запорожье: подробности от Генштаба

$41.510.00
48.210.00
ukenru
17:52 • 7282 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
16:23 • 12148 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
14:28 • 20765 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27 • 17683 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 74315 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 97147 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 51757 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 52562 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 41211 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 30560 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
5.8м/с
81%
746мм
Популярные новости
В кремле считают, что мирный процесс "блокируют", тогда как рф якобы "готова к переговорам"12 октября, 09:54 • 8904 просмотра
Сотрудничество с МАГАТЭ приостановлено, «причин» для возобновления ядерных переговоров нет: ультимативные заявления Тегерана12 октября, 10:12 • 6978 просмотра
Угрожал музыканту-инвалиду за отказ исполнить русскую песню: полиция Киева нашла агрессивного правонарушителя12 октября, 10:37 • 4302 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 18169 просмотра
Китай ответил на угрозы Трампа о введении новых пошлин12 октября, 12:10 • 4882 просмотра
публикации
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
14:28 • 20769 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 74318 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 97149 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 43697 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 79222 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джо Байден
Алёна Алёна
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Израиль
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 18203 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 48540 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 52758 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 54472 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 120387 просмотра
Актуальное
Северный поток
Facebook
Financial Times
ATACMS
Бильд

Украинские военные улучшили тактическое положение в Запорожье: подробности от Генштаба

Киев • УНН

 • 142 просмотра

ВСУ продвинулись до 3,5 км на Ореховском направлении, уничтожив оккупантов и взяв пленных. Село Малые Щербаки теперь под контролем украинских сил.

Украинские военные улучшили тактическое положение в Запорожье: подробности от Генштаба

На Ореховском направлении в результате умелых действий штурмовых подразделений Вооруженных Сил Украины улучшено тактическое положение в районе населенного пункта Малые Щербаки, что в Степногорской общине Запорожской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ и публикует соответствующее видео, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в целом наши войска продвинулись вперед до 3,5 км, уничтожив значительное количество российских оккупантов и взяв пленных.

Благодарим бойцов 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го отдельного штурмового полка и другим подразделениям, которые демонстрируют образцовую храбрость, слаженность, ломают планы врага и возвращают контроль над украинскими территориями

- говорится в сообщении.

Напомним

По информации командования, сейчас Малые Щербаки находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

ВСУ успешно продвигаются на Запорожском направлении: Зеленский отметил контрнаступление12.10.25, 18:26 • 2618 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине