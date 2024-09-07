Українські паралімпійці здобули 12 медалей у десятий день Паралімпіади-2024
Київ • УНН
Збірна України виборола 5 золотих, 3 срібні та 4 бронзові нагороди в десятий день Паралімпіади в Парижі. Медалі здобуто в легкій атлетиці, веслуванні, настільному тенісі, пауерліфтингу, дзюдо, плаванні та фехтуванні.
Українські паралімпійці здобули 12 медалей у десятий день Паралімпіади-2024. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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На Паралімпійських іграх у Парижі збірна у десятий день змагань українські спортсмени здобули 12 медалей: 5 золотих, 3 срібні та 4 бронзові.
У легкій атлетиці золото виборов Ігор Цвєтов у бігу на 200 метрів (клас Т35).
Веслування на байдарках і каное принесло перемогу Миколі Синюку на дистанції 200 метрів у класі KL2.
В настільному тенісі українці здобули два золота: Віктор Дідух у класі MS8 та Марина Литовченко у класі WS6.
У пауерліфтингу Юрій Бабинець виборов золоту медаль у ваговій категорії до 88 кг.
Дзюдоїстка Анастасія Гарник здобула бронзу у ваговій категорії понад 70 кг (клас J1), а Олександр Назаренко виборов срібло у категорії до 90 кг (клас J2).
Українські плавці також поповнили медальну скарбницю. Андрій Трусов став чемпіоном на дистанції 50 м батерфляєм (клас S7). Денис Остапченко виборов срібло на 200 м вільним стилем (клас S3) з результатом 3:19.76, а Сергій Паламарчук здобув бронзу у тому ж запливі (3:33.04). Ігор Німченко додав ще одну бронзу у комплексному плаванні на 200 метрів (клас SM10).
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